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МИД Ирака заявил о намерении поставлять газ в Европу - РИА Новости, 19.03.2023
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21:41 19.03.2023 (обновлено: 21:42 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/gaz-1858985012.html
МИД Ирака заявил о намерении поставлять газ в Европу
МИД Ирака заявил о намерении поставлять газ в Европу - РИА Новости, 19.03.2023
МИД Ирака заявил о намерении поставлять газ в Европу
Ирак намерен инвестировать в разработку газовых месторождении и в будущем планирует наладить экспорт "голубого топлива", в том числе, в страны Евросоюза, заявил РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:41
2023-03-19T21:42
в мире
цены на нефть
ирак
европа
брюссель
фуад хусейн
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Ирак намерен инвестировать в разработку газовых месторождении и в будущем планирует наладить экспорт "голубого топлива", в том числе, в страны Евросоюза, заявил глава иракского МИД Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе. Он прибыл в бельгийскую столицу для участия в заседаниях совета по сотрудничеству Ирак-Евросоюз. "Мы обсудим разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах. Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу", - сказал глава иракского МИД.
https://ria.ru/20230319/amerika-1858964286.html
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в мире, цены на нефть, ирак, европа, брюссель, фуад хусейн
В мире, Цены на нефть, Ирак, Европа, Брюссель, Фуад Хусейн
МИД Ирака заявил о намерении поставлять газ в Европу

Глава МИД Ирака Хусейн заявил о готовности в будущем поставлять газ в Европу

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Ирак намерен инвестировать в разработку газовых месторождении и в будущем планирует наладить экспорт "голубого топлива", в том числе, в страны Евросоюза, заявил глава иракского МИД Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе.
Он прибыл в бельгийскую столицу для участия в заседаниях совета по сотрудничеству Ирак-Евросоюз.
"Мы обсудим разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах. Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу", - сказал глава иракского МИД.
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