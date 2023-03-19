https://ria.ru/20230319/gaz-1858985012.html

МИД Ирака заявил о намерении поставлять газ в Европу

МИД Ирака заявил о намерении поставлять газ в Европу - РИА Новости, 19.03.2023

МИД Ирака заявил о намерении поставлять газ в Европу

Ирак намерен инвестировать в разработку газовых месторождении и в будущем планирует наладить экспорт "голубого топлива", в том числе, в страны Евросоюза, заявил РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T21:41

2023-03-19T21:41

2023-03-19T21:42

в мире

цены на нефть

ирак

европа

брюссель

фуад хусейн

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Ирак намерен инвестировать в разработку газовых месторождении и в будущем планирует наладить экспорт "голубого топлива", в том числе, в страны Евросоюза, заявил глава иракского МИД Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе. Он прибыл в бельгийскую столицу для участия в заседаниях совета по сотрудничеству Ирак-Евросоюз. "Мы обсудим разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах. Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу", - сказал глава иракского МИД.

https://ria.ru/20230319/amerika-1858964286.html

ирак

европа

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в мире, цены на нефть, ирак, европа, брюссель, фуад хусейн