Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире
Россия в 2022 году заняла десятое место среди крупнейших экспортеров товаров в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.
Так, в 2022 году нашей стране удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов, что позволило ей подняться в списке на две позиции. Крупнейшим товарным экспортером остался Китай (3,6 триллиона долларов), следом идут США (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона долларов). Нидерланды, которые поставили на мировые рынки продукции на 760,6 миллиарда долларов, поднялись с пятого на четвертое место, сместив Японию, поставки которой оцениваются в 747,6 миллиарда.
Шестое место, как и год назад, занимает Южная Корея, экспортировавшая товаров на 683,6 миллиарда долларов. Италия (657,2 миллиарда), Франция (626,7) и Канада (599) поднялись каждая на одну ступеньку — седьмое, восьмое и девятое места соответственно. Это произошло благодаря падению Гонконга с седьмой на 11-ю строчку.
Сильнее всех свои позиции нарастили Саудовская Аравия, которая за год поднялась сразу на шесть срок — на 19-е место, и Норвегия, занявшая 28-е место вместо 33-го. Бельгия стала 16-м крупнейшим экспортером (раньше была 17-м), на две позиции улучшили положение Австралия (18-я строка вместо 20-й) и Индонезия (26-я вместо 28-й).
В целом за прошлый год 30 крупнейших экспортеров нарастили поставки товаров на 10,2 процента — до 19,98 триллиона долларов. Наиболее существенный рост зафиксировали Норвегия (+68 процентов) и Саудовская Аравия (+48,3 процента). Снижение экспорта отмечается только у Японии (–1,3 процента) и Гонконга (–9,2 процента).
Исследование проводилось по данным национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку включены 30 экономик, по состоянию на середину марта раскрывших данные за весь 2022 год.