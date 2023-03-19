https://ria.ru/20230319/evroparlament-1858891107.html

Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО

Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО - РИА Новости, 19.03.2023

Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО

Европейский парламент замалчивает правду о войне, которую ведут США и НАТО, написал в Twitter евродепутат Мик Уоллес. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:30

2023-03-19T09:30

2023-03-19T11:43

в мире

сша

украина

нато

европарламент

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Европейский парламент замалчивает правду о войне, которую ведут США и НАТО, написал в Twitter евродепутат Мик Уоллес."Разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО — в ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев", — считает он.Уоллес постоянно критикует США и НАТО за их позицию в украинском конфликте и призывает прекратить прокси-войну, которые те ведут против России. По его мнению, существование альянса препятствует установлению мира и стабильности, а Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента.

https://ria.ru/20230314/mir-1857678720.html

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в мире, сша, украина, нато, европарламент