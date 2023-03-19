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Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО
Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО - РИА Новости, 19.03.2023
Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО
Европейский парламент замалчивает правду о войне, которую ведут США и НАТО, написал в Twitter евродепутат Мик Уоллес. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:30
2023-03-19T09:30
2023-03-19T11:43
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Европейский парламент замалчивает правду о войне, которую ведут США и НАТО, написал в Twitter евродепутат Мик Уоллес."Разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО — в ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев", — считает он.Уоллес постоянно критикует США и НАТО за их позицию в украинском конфликте и призывает прекратить прокси-войну, которые те ведут против России. По его мнению, существование альянса препятствует установлению мира и стабильности, а Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента.
https://ria.ru/20230314/mir-1857678720.html
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в мире, сша, украина, нато, европарламент
В мире, США, Украина, НАТО, Европарламент
Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО
Депутат Уоллес: ЕП хочет заставить молчать тех, кто выступает против поставок Киеву оружия