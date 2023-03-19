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Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО - РИА Новости, 19.03.2023
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09:30 19.03.2023 (обновлено: 11:43 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/evroparlament-1858891107.html
Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО
Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО - РИА Новости, 19.03.2023
Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО
Европейский парламент замалчивает правду о войне, которую ведут США и НАТО, написал в Twitter евродепутат Мик Уоллес. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:30
2023-03-19T11:43
в мире
сша
украина
нато
европарламент
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Европейский парламент замалчивает правду о войне, которую ведут США и НАТО, написал в Twitter евродепутат Мик Уоллес."Разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО — в ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев", — считает он.Уоллес постоянно критикует США и НАТО за их позицию в украинском конфликте и призывает прекратить прокси-войну, которые те ведут против России. По его мнению, существование альянса препятствует установлению мира и стабильности, а Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента.
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в мире, сша, украина, нато, европарламент
В мире, США, Украина, НАТО, Европарламент
Евродепутат заявил, что ЕП замалчивает неудобную правду о США и НАТО

Депутат Уоллес: ЕП хочет заставить молчать тех, кто выступает против поставок Киеву оружия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Европейский парламент замалчивает правду о войне, которую ведут США и НАТО, написал в Twitter евродепутат Мик Уоллес.
"Разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО — в ЕП хотели бы заставить замолчать любого, кто имеет наглость разоблачать безумие бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев", — считает он.
Уоллес постоянно критикует США и НАТО за их позицию в украинском конфликте и призывает прекратить прокси-войну, которые те ведут против России. По его мнению, существование альянса препятствует установлению мира и стабильности, а Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента.
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В миреСШАУкраинаНАТОЕвропарламент
 
 
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