https://ria.ru/20230319/ekvador-1858897306.html

Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек

Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек - РИА Новости, 19.03.2023

Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 446, сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо со ссылкой на службу по... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:29

2023-03-19T10:29

2023-03-19T10:29

в мире

эквадор

гильермо лассо

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 446, сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо со ссылкой на службу по управлению рисками. Ранее сообщалось о 14 погибших и 381 пострадавшем. "Четырнадцать погибших, 446 раненых", - говорится в сводке, опубликованной в Twitter. Отмечается, что 180 домов повреждены, 84 были разрушены. Также повреждены 33 медицинских учреждений, и были полностью уничтожены пять мостов. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях страны.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

эквадор

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эквадор, гильермо лассо