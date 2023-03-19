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Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек - РИА Новости, 19.03.2023
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10:29 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/ekvador-1858897306.html
Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек
Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек - РИА Новости, 19.03.2023
Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек
Число пострадавших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 446, сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо со ссылкой на службу по... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:29
2023-03-19T10:29
в мире
эквадор
гильермо лассо
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 446, сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо со ссылкой на службу по управлению рисками. Ранее сообщалось о 14 погибших и 381 пострадавшем. "Четырнадцать погибших, 446 раненых", - говорится в сводке, опубликованной в Twitter. Отмечается, что 180 домов повреждены, 84 были разрушены. Также повреждены 33 медицинских учреждений, и были полностью уничтожены пять мостов. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях страны.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре выросло до 446 человек

Число пострадавших при землетрясении в Эквадоре увеличилось до 446, погибли 14 человек

© AFP 2023 / Gleen SuarezПоследствия землетрясения в городе Мачала, Эквадор
Последствия землетрясения в городе Мачала, Эквадор - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / Gleen Suarez
Последствия землетрясения в городе Мачала, Эквадор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 446, сообщает пресс-служба президента страны Гильермо Лассо со ссылкой на службу по управлению рисками.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 381 пострадавшем.
"Четырнадцать погибших, 446 раненых", - говорится в сводке, опубликованной в Twitter.
Отмечается, что 180 домов повреждены, 84 были разрушены. Также повреждены 33 медицинских учреждений, и были полностью уничтожены пять мостов.
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях страны.
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В миреЭквадорГильермо Лассо
 
 
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