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Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований - РИА Новости, 19.03.2023
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15:36 19.03.2023 (обновлено: 15:38 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/efiopiya-1858937396.html
Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований
Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований - РИА Новости, 19.03.2023
Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований
Минобрнауки России готовит документ о создании на базе экспедиции Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии совместного центра... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:36
2023-03-19T15:38
наука
эфиопия
россия
константин могилевский
российская академия наук
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобрнауки России готовит документ о создании на базе экспедиции Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии совместного центра биологических исследований, заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Он напомнил, что уже более 30 лет продолжается экспедиционная деятельность Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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наука, эфиопия, россия, константин могилевский, российская академия наук
Наука, Эфиопия, Россия, Константин Могилевский, Российская академия наук
Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований

Минобрнауки готовит документ о создании в Эфиопии центра биологических исследований

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобрнауки России готовит документ о создании на базе экспедиции Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии совместного центра биологических исследований, заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
«
"В целях поддержки экспедиционной деятельности, Минобрнауки совместно с Российской академией наук и партнёрами из Эфиопии готовит документ о создании на базе экспедиции совместного центра биологических исследований", - сказал Могилевский на Международной парламентской конференции "Россия - Африка".
Он напомнил, что уже более 30 лет продолжается экспедиционная деятельность Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии.
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НаукаЭфиопияРоссияКонстантин МогилевскийРоссийская академия наук
 
 
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