https://ria.ru/20230319/efiopiya-1858937396.html
Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований
Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований - РИА Новости, 19.03.2023
Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований
Минобрнауки России готовит документ о создании на базе экспедиции Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии совместного центра... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:36
2023-03-19T15:36
2023-03-19T15:38
наука
эфиопия
россия
константин могилевский
российская академия наук
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобрнауки России готовит документ о создании на базе экспедиции Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии совместного центра биологических исследований, заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Он напомнил, что уже более 30 лет продолжается экспедиционная деятельность Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, эфиопия, россия, константин могилевский, российская академия наук
Наука, Эфиопия, Россия, Константин Могилевский, Российская академия наук
Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований
Минобрнауки готовит документ о создании в Эфиопии центра биологических исследований