https://ria.ru/20230319/efiopiya-1858937396.html

Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований

Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований - РИА Новости, 19.03.2023

Россия планирует создать в Эфиопии центр биологических исследований

Минобрнауки России готовит документ о создании на базе экспедиции Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии совместного центра... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:36

2023-03-19T15:36

2023-03-19T15:38

наука

эфиопия

россия

константин могилевский

российская академия наук

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобрнауки России готовит документ о создании на базе экспедиции Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии совместного центра биологических исследований, заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Он напомнил, что уже более 30 лет продолжается экспедиционная деятельность Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН в Эфиопии.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

эфиопия

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, эфиопия, россия, константин могилевский, российская академия наук