https://ria.ru/20230319/dtp-1858936447.html

Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами

Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 19.03.2023

Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами

Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями во Владивостоке, сообщило в Telegram-канале управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:30

2023-03-19T15:30

2023-03-19T16:01

происшествия

владивосток

toyota corolla

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями во Владивостоке, сообщило в Telegram-канале управление МВД РФ по Приморскому краю. По данным полиции, массовое ДТП произошло на улице Светланской во Владивостоке: 37-летний водитель Lexus, предварительно, в состоянии опьянения, двигался в направлении улицы Шефнера. Не выдержав дистанцию, внедорожник столкнулся с Nissan AD, который наехал на Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя, врезавшегося в Toyota Prius, за рулём которого был 59-летний мужчина. Nissan отбросило на еще одну, припаркованную Toyota Prius. "В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD: женщины 47 и 50 лет госпитализированы. Пять транспортных средств получили механические повреждения", - говорится в сообщении. У водителя Lexus взят расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения, а внедорожник отправлен на стоянку временного задержания транспортных средств, уточняют в УМВД.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, toyota corolla, приморский край