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Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 19.03.2023
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15:30 19.03.2023 (обновлено: 16:01 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/dtp-1858936447.html
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 19.03.2023
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами
Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями во Владивостоке, сообщило в Telegram-канале управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:30
2023-03-19T16:01
происшествия
владивосток
toyota corolla
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями во Владивостоке, сообщило в Telegram-канале управление МВД РФ по Приморскому краю. По данным полиции, массовое ДТП произошло на улице Светланской во Владивостоке: 37-летний водитель Lexus, предварительно, в состоянии опьянения, двигался в направлении улицы Шефнера. Не выдержав дистанцию, внедорожник столкнулся с Nissan AD, который наехал на Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя, врезавшегося в Toyota Prius, за рулём которого был 59-летний мужчина. Nissan отбросило на еще одну, припаркованную Toyota Prius. "В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD: женщины 47 и 50 лет госпитализированы. Пять транспортных средств получили механические повреждения", - говорится в сообщении. У водителя Lexus взят расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения, а внедорожник отправлен на стоянку временного задержания транспортных средств, уточняют в УМВД.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, владивосток, toyota corolla, приморский край
Происшествия, Владивосток, Toyota Corolla, Приморский край
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами

Водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя иномарками во Владивостоке, два человека пострадали

© Фото : УМВД России по Приморскому краюДТП на улице Светланская во Владивостоке
ДТП на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : УМВД России по Приморскому краю
ДТП на улице Светланская во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями во Владивостоке, сообщило в Telegram-канале управление МВД РФ по Приморскому краю.
По данным полиции, массовое ДТП произошло на улице Светланской во Владивостоке: 37-летний водитель Lexus, предварительно, в состоянии опьянения, двигался в направлении улицы Шефнера. Не выдержав дистанцию, внедорожник столкнулся с Nissan AD, который наехал на Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя, врезавшегося в Toyota Prius, за рулём которого был 59-летний мужчина. Nissan отбросило на еще одну, припаркованную Toyota Prius.
"В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD: женщины 47 и 50 лет госпитализированы. Пять транспортных средств получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
У водителя Lexus взят расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения, а внедорожник отправлен на стоянку временного задержания транспортных средств, уточняют в УМВД.
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ПроисшествияВладивостокToyota CorollaПриморский край
 
 
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