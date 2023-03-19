https://ria.ru/20230319/dtp-1858936447.html
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 19.03.2023
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами
Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями во Владивостоке, сообщило в Telegram-канале управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:30
2023-03-19T15:30
2023-03-19T16:01
происшествия
владивосток
toyota corolla
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858941133_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_239e3a2e03a5cad80434d2b0a60d6106.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями во Владивостоке, сообщило в Telegram-канале управление МВД РФ по Приморскому краю. По данным полиции, массовое ДТП произошло на улице Светланской во Владивостоке: 37-летний водитель Lexus, предварительно, в состоянии опьянения, двигался в направлении улицы Шефнера. Не выдержав дистанцию, внедорожник столкнулся с Nissan AD, который наехал на Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя, врезавшегося в Toyota Prius, за рулём которого был 59-летний мужчина. Nissan отбросило на еще одну, припаркованную Toyota Prius. "В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD: женщины 47 и 50 лет госпитализированы. Пять транспортных средств получили механические повреждения", - говорится в сообщении. У водителя Lexus взят расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения, а внедорожник отправлен на стоянку временного задержания транспортных средств, уточняют в УМВД.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858941133_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8195b89e646c90ca6b42b23016cf3446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, toyota corolla, приморский край
Происшествия, Владивосток, Toyota Corolla, Приморский край
Во Владивостоке пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами
Водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя иномарками во Владивостоке, два человека пострадали
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости.
Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями во Владивостоке, сообщило в Telegram-канале
управление МВД РФ по Приморскому краю.
По данным полиции, массовое ДТП произошло на улице Светланской во Владивостоке: 37-летний водитель Lexus, предварительно, в состоянии опьянения, двигался в направлении улицы Шефнера. Не выдержав дистанцию, внедорожник столкнулся с Nissan AD, который наехал на Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя, врезавшегося в Toyota Prius, за рулём которого был 59-летний мужчина. Nissan отбросило на еще одну, припаркованную Toyota Prius.
"В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD: женщины 47 и 50 лет госпитализированы. Пять транспортных средств получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
У водителя Lexus взят расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения, а внедорожник отправлен на стоянку временного задержания транспортных средств, уточняют в УМВД.
Крупные ДТП в России в 2023 году