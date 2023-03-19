https://ria.ru/20230319/dtp-1858910377.html

В Крыму задержали водителя, сбившего семью из пяти человек

В Крыму задержали водителя, сбившего семью из пяти человек - РИА Новости, 19.03.2023

В Крыму задержали водителя, сбившего семью из пяти человек

Водитель, сбивший семью в Крыму, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:16

2023-03-19T12:16

2023-03-19T12:32

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Водитель, сбивший семью в Крыму, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пятерых человек. Родители и три малолетних ребенка доставлены в районную больницу. Водитель, по данным МВД, предварительно был пьян. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части. В минздраве сообщили РИА Новости, что все трое детей находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции. Состояние матери оценивается как средней степени тяжести, отец получил травмы легкой степени.По ее словам, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20230319/dtp-1858900155.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым