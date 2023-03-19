https://ria.ru/20230319/dtp-1858910377.html
В Крыму задержали водителя, сбившего семью из пяти человек
В Крыму задержали водителя, сбившего семью из пяти человек - РИА Новости, 19.03.2023
В Крыму задержали водителя, сбившего семью из пяти человек
Водитель, сбивший семью в Крыму, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:16
2023-03-19T12:16
2023-03-19T12:32
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Водитель, сбивший семью в Крыму, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пятерых человек. Родители и три малолетних ребенка доставлены в районную больницу. Водитель, по данным МВД, предварительно был пьян. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части. В минздраве сообщили РИА Новости, что все трое детей находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции. Состояние матери оценивается как средней степени тяжести, отец получил травмы легкой степени.По ее словам, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму задержали водителя, сбившего семью из пяти человек
МВД: сбившего семью из пяти человек водителя задержали в Крыму, возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Водитель, сбивший семью в Крыму, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пятерых человек. Родители и три малолетних ребенка доставлены в районную больницу. Водитель, по данным МВД, предварительно был пьян. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части. В минздраве сообщили РИА Новости, что все трое детей находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции. Состояние матери оценивается как средней степени тяжести, отец получил травмы легкой степени.
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"Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - сказала Кашкарова.
По ее словам, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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