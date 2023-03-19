https://ria.ru/20230319/dtp-1858900155.html
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму - РИА Новости, 19.03.2023
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму
Все трое детей из семьи, попавшей под колеса машины в Крыму, находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:57
2023-03-19T10:57
2023-03-19T11:15
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Все трое детей из семьи, попавшей под колеса машины в Крыму, находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка доставлены в районную больницу. Водитель, по данным МВД, предварительно был пьян. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.Мать детей продолжает лечение в стационаре районной больницы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Отец, по данным минздрава, получил травмы легкой степени, после оказания необходимой медицинской помощи от госпитализации отказался.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
республика крым
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму
Минздрав Крыма: все трое детей из семьи, пострадавшей в ДТП, находятся в тяжелом состоянии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Все трое детей из семьи, попавшей под колеса машины в Крыму, находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка доставлены в районную больницу. Водитель, по данным МВД, предварительно был пьян. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.
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"Дети переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", все в тяжелом состоянии. Двоих из них врачи готовят к операции", - говорится в сообщении.
Мать детей продолжает лечение в стационаре районной больницы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Отец, по данным минздрава, получил травмы легкой степени, после оказания необходимой медицинской помощи от госпитализации отказался.
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