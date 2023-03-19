https://ria.ru/20230319/dtp-1858900155.html

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму - РИА Новости, 19.03.2023

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму

Все трое детей из семьи, попавшей под колеса машины в Крыму, находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:57

2023-03-19T10:57

2023-03-19T11:15

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Все трое детей из семьи, попавшей под колеса машины в Крыму, находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка доставлены в районную больницу. Водитель, по данным МВД, предварительно был пьян. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.Мать детей продолжает лечение в стационаре районной больницы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Отец, по данным минздрава, получил травмы легкой степени, после оказания необходимой медицинской помощи от госпитализации отказался.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым