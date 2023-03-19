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Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму - РИА Новости, 19.03.2023
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10:57 19.03.2023 (обновлено: 11:15 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/dtp-1858900155.html
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму - РИА Новости, 19.03.2023
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму
Все трое детей из семьи, попавшей под колеса машины в Крыму, находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:57
2023-03-19T11:15
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Все трое детей из семьи, попавшей под колеса машины в Крыму, находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка доставлены в районную больницу. Водитель, по данным МВД, предварительно был пьян. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.Мать детей продолжает лечение в стационаре районной больницы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Отец, по данным минздрава, получил травмы легкой степени, после оказания необходимой медицинской помощи от госпитализации отказался.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Крыму

Минздрав Крыма: все трое детей из семьи, пострадавшей в ДТП, находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Прокуратура Республики КрымМесто ДТП, в котором пострадала семья с детьми в Нижнегорском районе Крыма
Место ДТП, в котором пострадала семья с детьми в Нижнегорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : Прокуратура Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Все трое детей из семьи, попавшей под колеса машины в Крыму, находятся в тяжелом состоянии, двоих из них врачи готовят к операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка доставлены в районную больницу. Водитель, по данным МВД, предварительно был пьян. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.
«
"Дети переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", все в тяжелом состоянии. Двоих из них врачи готовят к операции", - говорится в сообщении.
Мать детей продолжает лечение в стационаре районной больницы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Отец, по данным минздрава, получил травмы легкой степени, после оказания необходимой медицинской помощи от госпитализации отказался.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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