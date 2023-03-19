В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент
В Южно-Сахалинске бригада скорой помощи и пациент пострадали при столкновении с автобусом
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мар — РИА Новости. Врач и фельдшер скорой помощи, а также пациент пострадали в результате столкновения с автобусом в Южно-Сахалинске, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.
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"В Южно-Сахалинске выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня между машиной скорой помощи и автобусом на перекрестке улиц Мира и Пуркаева. Медицинский транспорт в это время осуществлял транспортировку пациента в областную клиническую больницу", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, в момент столкновения машина скорой помощи двигалась со спецсигналом. В ДТП пациент и сопровождавший его человек получили ушибы, а врач и фельдшер — травмы средней степени тяжести.
"Угрозы жизни в связи с ДТП ни у кого нет. Все пострадавшие доставлены в областную больницу для проведения комплексного обследования. Водитель автобуса не пострадал", — уточнила пресс-служба.
При этом салон в момент аварии был пуст, заключили в ведомстве.