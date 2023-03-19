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В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент - РИА Новости, 19.03.2023
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04:51 19.03.2023 (обновлено: 07:20 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/dtp-1858875678.html
В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент
В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент - РИА Новости, 19.03.2023
В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент
Врач и фельдшер скорой помощи, а также пациент пострадали в результате столкновения с автобусом в Южно-Сахалинске, сообщил минздрав региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:51
2023-03-19T07:20
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мар — РИА Новости. Врач и фельдшер скорой помощи, а также пациент пострадали в результате столкновения с автобусом в Южно-Сахалинске, сообщил минздрав региона в Telegram-канале. По предварительным данным, в момент столкновения машина скорой помощи двигалась со спецсигналом. В ДТП пациент и сопровождавший его человек получили ушибы, а врач и фельдшер — травмы средней степени тяжести. "Угрозы жизни в связи с ДТП ни у кого нет. Все пострадавшие доставлены в областную больницу для проведения комплексного обследования. Водитель автобуса не пострадал", — уточнила пресс-служба.При этом салон в момент аварии был пуст, заключили в ведомстве.
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южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область
В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент

В Южно-Сахалинске бригада скорой помощи и пациент пострадали при столкновении с автобусом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мар — РИА Новости. Врач и фельдшер скорой помощи, а также пациент пострадали в результате столкновения с автобусом в Южно-Сахалинске, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.
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"В Южно-Сахалинске выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня между машиной скорой помощи и автобусом на перекрестке улиц Мира и Пуркаева. Медицинский транспорт в это время осуществлял транспортировку пациента в областную клиническую больницу", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, в момент столкновения машина скорой помощи двигалась со спецсигналом. В ДТП пациент и сопровождавший его человек получили ушибы, а врач и фельдшер — травмы средней степени тяжести.
"Угрозы жизни в связи с ДТП ни у кого нет. Все пострадавшие доставлены в областную больницу для проведения комплексного обследования. Водитель автобуса не пострадал", — уточнила пресс-служба.
При этом салон в момент аварии был пуст, заключили в ведомстве.
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