https://ria.ru/20230319/dtp-1858875678.html

В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент

В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент - РИА Новости, 19.03.2023

В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали бригада скорой помощи и пациент

Врач и фельдшер скорой помощи, а также пациент пострадали в результате столкновения с автобусом в Южно-Сахалинске, сообщил минздрав региона в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T04:51

2023-03-19T04:51

2023-03-19T07:20

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мар — РИА Новости. Врач и фельдшер скорой помощи, а также пациент пострадали в результате столкновения с автобусом в Южно-Сахалинске, сообщил минздрав региона в Telegram-канале. По предварительным данным, в момент столкновения машина скорой помощи двигалась со спецсигналом. В ДТП пациент и сопровождавший его человек получили ушибы, а врач и фельдшер — травмы средней степени тяжести. "Угрозы жизни в связи с ДТП ни у кого нет. Все пострадавшие доставлены в областную больницу для проведения комплексного обследования. Водитель автобуса не пострадал", — уточнила пресс-служба.При этом салон в момент аварии был пуст, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230318/avariya-1858824820.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область