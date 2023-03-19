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Омбудсмен ДНР сообщила об усилении атак украинских дронов по жилым объектам
Омбудсмен ДНР сообщила об усилении атак украинских дронов по жилым объектам - РИА Новости, 19.03.2023
Омбудсмен ДНР сообщила об усилении атак украинских дронов по жилым объектам
Игнорирование международными организациями фактов атак украинских ударных дронов по жилым объектам и мирным жителям Донецка приводит к тому, что такие нападения РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:41
2023-03-19T13:41
2023-03-19T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
дарья морозова
оон
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Игнорирование международными организациями фактов атак украинских ударных дронов по жилым объектам и мирным жителям Донецка приводит к тому, что такие нападения учащаются, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. "Мы же видим сейчас, особенно на протяжении последнего времени, то, что Украина, уже не стесняясь, применяет это (сбросы гранат с дронов) не только на позициях, но и в жилых секторах, в жилых массивах, там, где находится гражданское, мирное население. И дети, которые выходят на улицы. Еще раз повторюсь - мы уведомляем об этом международные организации. Но опять же, вот эта безответственность - то, что никаких санкций по отношению к Украине не вводится, - это только усугубляет ситуацию. Что приводит к тому, что это просто учащается и учащается", - сказала Морозова. СБ ООН 17 марта из-за позиции США не разрешил омбудсмену ДНР Морозовой выступить с докладом по гуманитарной ситуации. С точки зрения омбудсмена, ей не дали выступить из-за боязни Вашингтона, что международное сообщество узнает правду о военных преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20230301/drony-1855140020.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Дарья Морозова, ООН
Омбудсмен ДНР сообщила об усилении атак украинских дронов по жилым объектам
Омбудсмен ДНР Морозова сообщила об усилении атак украинских дронов по жилым объектам