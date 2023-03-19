https://ria.ru/20230319/drony-1858921128.html

Омбудсмен ДНР сообщила об усилении атак украинских дронов по жилым объектам

Омбудсмен ДНР сообщила об усилении атак украинских дронов по жилым объектам - РИА Новости, 19.03.2023

Омбудсмен ДНР сообщила об усилении атак украинских дронов по жилым объектам

Игнорирование международными организациями фактов атак украинских ударных дронов по жилым объектам и мирным жителям Донецка приводит к тому, что такие нападения РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:41

2023-03-19T13:41

2023-03-19T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк

дарья морозова

оон

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Игнорирование международными организациями фактов атак украинских ударных дронов по жилым объектам и мирным жителям Донецка приводит к тому, что такие нападения учащаются, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. "Мы же видим сейчас, особенно на протяжении последнего времени, то, что Украина, уже не стесняясь, применяет это (сбросы гранат с дронов) не только на позициях, но и в жилых секторах, в жилых массивах, там, где находится гражданское, мирное население. И дети, которые выходят на улицы. Еще раз повторюсь - мы уведомляем об этом международные организации. Но опять же, вот эта безответственность - то, что никаких санкций по отношению к Украине не вводится, - это только усугубляет ситуацию. Что приводит к тому, что это просто учащается и учащается", - сказала Морозова. СБ ООН 17 марта из-за позиции США не разрешил омбудсмену ДНР Морозовой выступить с докладом по гуманитарной ситуации. С точки зрения омбудсмена, ей не дали выступить из-за боязни Вашингтона, что международное сообщество узнает правду о военных преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20230301/drony-1855140020.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, дарья морозова, оон