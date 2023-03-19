Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 19.03.2023 (обновлено: 10:10 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/donetsk-1858880531.html
При украинском обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина
При украинском обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 19.03.2023
При украинском обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина
Жертвой обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка стал мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T07:02
2023-03-19T10:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c2b8f137d44f2bd2225d2aad52bd14f.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка стал мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. Смертельное ранение настигло мужчину в автомобиле на проспекте Семашко. Кроме того, получили повреждения несколько зданий, среди них многоэтажный жилой дом и магазин.По информации представительства ДНР в СЦКК, минувшей ночью ВСУ трижды открывали огонь по Кировскому району. В 00:23 они выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня, в 00:42 — три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 00:45 — еще десять ракет из РСЗО.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, при этих ударах гибнут, как правило, мирные жители.
https://ria.ru/20230319/ataka-1858876140.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bff7c550ffaace9e343826e6dbf89c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При украинском обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина

Молодой мужчина погиб в Кировском районе Донецка, попав под обстрел украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики на месте обстрела Донецка ракетами РСЗО
Сотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики на месте обстрела Донецка ракетами РСЗО - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики на месте обстрела Донецка ракетами РСЗО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка стал мирный житель, передает корреспондент РИА Новости.
Смертельное ранение настигло мужчину в автомобиле на проспекте Семашко. Кроме того, получили повреждения несколько зданий, среди них многоэтажный жилой дом и магазин.
По информации представительства ДНР в СЦКК, минувшей ночью ВСУ трижды открывали огонь по Кировскому району. В 00:23 они выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня, в 00:42 — три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 00:45 — еще десять ракет из РСЗО.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, при этих ударах гибнут, как правило, мирные жители.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала