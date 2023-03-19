https://ria.ru/20230319/donetsk-1858880531.html

При украинском обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина

При украинском обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 19.03.2023

При украинском обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина

Жертвой обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка стал мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T07:02

2023-03-19T07:02

2023-03-19T10:10

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка стал мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. Смертельное ранение настигло мужчину в автомобиле на проспекте Семашко. Кроме того, получили повреждения несколько зданий, среди них многоэтажный жилой дом и магазин.По информации представительства ДНР в СЦКК, минувшей ночью ВСУ трижды открывали огонь по Кировскому району. В 00:23 они выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня, в 00:42 — три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 00:45 — еще десять ракет из РСЗО.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, при этих ударах гибнут, как правило, мирные жители.

https://ria.ru/20230319/ataka-1858876140.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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