Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/donetsk-1858867979.html
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:02
2023-03-19T01:02
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857323842_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c8844dc72dc08b58b497731d6704285.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.42 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 00.23 выпустили 15 ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230319/obstrel-1858865219.html
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858857308.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857323842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6116c9eb5a8cf0310e6dd7d11db770d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкИконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Иконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Иконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.42 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР
00:14
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 00.23 выпустили 15 ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье
Спецоперация, 18 марта: в Запорожье ударили по базе иностранных наемников
Вчера, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала