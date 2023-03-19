https://ria.ru/20230319/donetsk-1858867979.html

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 19.03.2023

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T01:02

2023-03-19T01:02

2023-03-19T01:02

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска второй раз за ночь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.42 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 00.23 выпустили 15 ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230319/obstrel-1858865219.html

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858857308.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато