https://ria.ru/20230319/donetsk-1858867315.html

ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.03.2023

ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T00:50

2023-03-19T00:50

2023-03-19T06:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Позднее в представительстве добавили, что в 00.42 Киев вновь атаковал этот район, применив три снаряда калибром 155 миллиметров. В 0.45 ВСУ выпустили еще десять ракет из РСЗО.Ранее сообщалось о 11 украинских обстрелах территории ДНР за сутки. Под огнем, помимо Донецка, оказались также населенные пункты Горловка, Минеральное и Старомихайловка. При этом погиб один мирный житель, четверо пострадали.

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858857308.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк