Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:50 19.03.2023 (обновлено: 06:03 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/donetsk-1858867315.html
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.03.2023
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T00:50
2023-03-19T06:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857324662_0:237:3071:1964_1920x0_80_0_0_b88de7c2edc70498d39a2c9fe0b37439.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Позднее в представительстве добавили, что в 00.42 Киев вновь атаковал этот район, применив три снаряда калибром 155 миллиметров. В 0.45 ВСУ выпустили еще десять ракет из РСЗО.Ранее сообщалось о 11 украинских обстрелах территории ДНР за сутки. Под огнем, помимо Донецка, оказались также населенные пункты Горловка, Минеральное и Старомихайловка. При этом погиб один мирный житель, четверо пострадали.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858857308.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857324662_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_2c19af317655ee7b0a0a9158e0912ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Калининского района Донецка
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Калининского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.23 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", — говорится в заявлении.
Позднее в представительстве добавили, что в 00.42 Киев вновь атаковал этот район, применив три снаряда калибром 155 миллиметров. В 0.45 ВСУ выпустили еще десять ракет из РСЗО.
Ранее сообщалось о 11 украинских обстрелах территории ДНР за сутки. Под огнем, помимо Донецка, оказались также населенные пункты Горловка, Минеральное и Старомихайловка. При этом погиб один мирный житель, четверо пострадали.
Последствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье
Спецоперация, 18 марта: в Запорожье ударили по базе иностранных наемников
Вчера, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала