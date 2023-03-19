https://ria.ru/20230319/donetsk-1858867315.html
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.03.2023
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T00:50
2023-03-19T00:50
2023-03-19T06:03
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Позднее в представительстве добавили, что в 00.42 Киев вновь атаковал этот район, применив три снаряда калибром 155 миллиметров. В 0.45 ВСУ выпустили еще десять ракет из РСЗО.Ранее сообщалось о 11 украинских обстрелах территории ДНР за сутки. Под огнем, помимо Донецка, оказались также населенные пункты Горловка, Минеральное и Старомихайловка. При этом погиб один мирный житель, четверо пострадали.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858857308.html
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ несколько раз обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска трижды обстреляли Кировский район Донецка