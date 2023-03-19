https://ria.ru/20230319/donbass-1858925571.html
Путин заявил, что Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно
Путин заявил, что Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно - РИА Новости, 19.03.2023
Путин заявил, что Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно
Россия рассчитывала, что вопрос Донбасса удастся решить мирно, но западные партнеры водили Москву за нос, Украину готовили к боевым действиям, заявил президент... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:14
2023-03-19T14:14
2023-03-19T14:37
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости. Россия рассчитывала, что вопрос Донбасса удастся решить мирно, но западные партнеры водили Москву за нос, Украину готовили к боевым действиям, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что Россия исходила из того, что Москве удастся решить конфликт мирными средствами, и не стремилась к конфронтации."И все, что произошло в Крыму, - произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан" - сказал Путин."Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим - нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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донбасс, украина, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Донбасс, Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин заявил, что Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно
Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно, но Украину готовили к войне
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости.
Россия рассчитывала, что вопрос Донбасса удастся решить мирно, но западные партнеры водили Москву за нос, Украину готовили к боевым действиям, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью
журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что Россия исходила из того, что Москве удастся решить конфликт мирными средствами, и не стремилась к конфронтации.
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"И все, что произошло в Крыму, - произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан" - сказал Путин.
"Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим - нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации", - подчеркнул Путин.
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