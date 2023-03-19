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Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе

Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2023

Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал в Telegram-канале символичным визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Донецкую народную республику в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:04

2023-03-19T12:04

2023-03-19T12:05

общество

владимир путин

денис пушилин

марат хуснуллин

донбасс

донецкая народная республика

республика крым

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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал в Telegram-канале символичным визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Донецкую народную республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Недаром президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Донецкую народную республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Возвращение Крыма и Донбасса – это звенья одной цепи. Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России. И, конечно, очень рады видеть в Донбассе своего президента", - написал Пушилин в Telegram-канале. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

донбасс

донецкая народная республика

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, денис пушилин, марат хуснуллин, донбасс, донецкая народная республика, республика крым