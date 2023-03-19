https://ria.ru/20230319/donbass-1858908850.html
Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе
Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2023
Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал в Telegram-канале символичным визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Донецкую народную республику в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:04
2023-03-19T12:04
2023-03-19T12:05
общество
владимир путин
денис пушилин
марат хуснуллин
донбасс
донецкая народная республика
республика крым
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал в Telegram-канале символичным визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Донецкую народную республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Недаром президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Донецкую народную республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Возвращение Крыма и Донбасса – это звенья одной цепи. Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России. И, конечно, очень рады видеть в Донбассе своего президента", - написал Пушилин в Telegram-канале. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин пообщался с жителями Мариуполя
Путин пообщался с жителями Мариуполя
2023-03-19T12:04
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, денис пушилин, марат хуснуллин, донбасс, донецкая народная республика, республика крым
Общество, Владимир Путин, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Республика Крым
Пушилин заявил, что Путина очень рады видеть в Донбассе
Пушилин назвал приезд Путина в Донбасс в годовщину воссоединения с Крымом символичным
ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал в Telegram-канале
символичным визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Донецкую народную республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Недаром президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Донецкую народную республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Возвращение Крыма и Донбасса – это звенья одной цепи. Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России. И, конечно, очень рады видеть в Донбассе своего президента", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8