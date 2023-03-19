https://ria.ru/20230319/doklady-1858883169.html

Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо

Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо - РИА Новости, 19.03.2023

Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо

Президент России Владимир Путин на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону заявил, что заслушает доклады российских военачальников в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T07:59

2023-03-19T07:59

2023-03-19T09:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростов-на-дону

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону заявил, что заслушает доклады российских военачальников в течение такого времени, сколько потребуется. Герасимов, сопровождая Путина на совещание, спросил, каким временем располагает президент. "Сколько надо", - ответил Путин.Путин провел совещание в командном пункте спецоперации, заслушал доклады начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Кадры перед началом совещания показал телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858878587.html

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Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону 2023-03-19T07:59 true PT0M32S

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безопасность, россия, ростов-на-дону, валерий герасимов, владимир путин