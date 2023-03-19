https://ria.ru/20230319/doklady-1858883169.html
Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо
Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо - РИА Новости, 19.03.2023
Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо
Президент России Владимир Путин на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону заявил, что заслушает доклады российских военачальников в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T07:59
2023-03-19T07:59
2023-03-19T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростов-на-дону
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону заявил, что заслушает доклады российских военачальников в течение такого времени, сколько потребуется. Герасимов, сопровождая Путина на совещание, спросил, каким временем располагает президент. "Сколько надо", - ответил Путин.Путин провел совещание в командном пункте спецоперации, заслушал доклады начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Кадры перед началом совещания показал телеканал "Россия 24".
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858878587.html
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Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
Путин в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону
2023-03-19T07:59
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РИА Новости
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безопасность, россия, ростов-на-дону, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростов-на-Дону, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Путин заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо
Путин в Ростове-на-Дону заявил, что будет слушать доклады военачальников, сколько надо