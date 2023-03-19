https://ria.ru/20230319/dogovor-1858973573.html
Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием
Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием - РИА Новости, 19.03.2023
Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием
Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием, говорится в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T20:02
2023-03-19T20:02
2023-03-19T21:22
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КАИР, 19 мар - РИА Новости. Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием, говорится в итоговом заявлении, которое опубликовал МИД Египта.В воскресенье в Шарм-эш-Шейхе проходила пятисторонняя встреча по безопасности с целью снижения напряженности в регионе. Помимо Израиля и Палестины во встрече приняли участие Египет, Иордания и США."Стороны договорились о создании механизма по сокращению и борьбе с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к воспламенению ситуации", - отмечается в заявлении.Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.Также стороны заявили, что привержены всем своим предыдущим соглашениям, и договорились создать механизм для принятия мер по улучшению экономического положения палестинцев.Кроме того, стороны отметили важность продолжения встреч в этом формате, следующая тоже состоится в Египте.Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
https://ria.ru/20230305/prizyv-1856008374.html
https://ria.ru/20230226/soglasheniya-1854447345.html
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в мире, палестина, израиль, шарм-эш-шейх
В мире, Палестина, Израиль, Шарм-эш-Шейх
Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием
МИД Египта: Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием
КАИР, 19 мар - РИА Новости.
Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием, говорится в итоговом заявлении
, которое опубликовал МИД Египта.
В воскресенье в Шарм-эш-Шейхе проходила пятисторонняя встреча по безопасности с целью снижения напряженности в регионе. Помимо Израиля и Палестины во встрече приняли участие Египет, Иордания
и США
.
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"Стороны договорились о создании механизма по сокращению и борьбе с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к воспламенению ситуации", - отмечается в заявлении.
Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе
прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
Также стороны заявили, что привержены всем своим предыдущим соглашениям, и договорились создать механизм для принятия мер по улучшению экономического положения палестинцев.
Кроме того, стороны отметили важность продолжения встреч в этом формате, следующая тоже состоится в Египте.
Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
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