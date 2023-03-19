https://ria.ru/20230319/britaniya-1858921708.html

В Британии пожаловались на нехватку бойцов элитных спецподразделений

В Британии пожаловались на нехватку бойцов элитных спецподразделений - РИА Новости, 19.03.2023

В Британии пожаловались на нехватку бойцов элитных спецподразделений

Численность элитных войск в британской армии слишком мала для борьбы с внешними угрозами, пишет Daily Mail. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:44

2023-03-19T13:44

2023-03-19T16:36

в мире

великобритания

персидский залив

косово

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Численность элитных войск в британской армии слишком мала для борьбы с внешними угрозами, пишет Daily Mail."Командиры опасаются, что SAS не сможет участвовать в предстоящих секретных операциях, а в адрес правительства поступают жалобы о сокращении численности личного состава спецподразделений, которые жизненно важны для обеспечения безопасности нации", — говорится в статье.Отмечается, что сейчас SAS, Особая Лодочная Служба (SBS) и Полк специальной разведки (SRR), составляющие основные подразделения Сил специального назначения Великобритании, укомплектованы только на 65-70 процентов.Издание приводит слова подполковника Филипа Инграма, бывшего офицера британской военной разведки, который призвал правительство не игнорировать опасения военачальников."Силы специального назначения жизненно важны для безопасности страны, поэтому тот факт, что им не хватает личного состава, должен вызывать серьезное беспокойство", — сказал он.SAS и SBS ведут регулярно проводят операции со времен первой войны в Персидском заливе. Они также принимали участие в Югославских войнах и были развернуты в Северной Ирландии и Афганистане.

https://ria.ru/20230319/podderzhka-1858870274.html

https://ria.ru/20230313/strategiya-1857641493.html

великобритания

персидский залив

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в мире, великобритания, персидский залив, косово