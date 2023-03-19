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Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово - РИА Новости, 19.03.2023
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01:48 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/borrel-1858869767.html
Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово
Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово - РИА Новости, 19.03.2023
Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово
Самопровозглашенное Косово в рамках договоренности по реализации плана о нормализации с Сербией обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:48
2023-03-19T01:48
в мире
косово
северная македония
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Самопровозглашенное Косово в рамках договоренности по реализации плана о нормализации с Сербией обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению сербских общин в регионе, сообщил на пресс-конференции в Охриде (Северная Македония) глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель также сообщил, что по итогам переговоров на высшем уровне в Охриде Белград и Приштина пришли к соглашению по реализации плана о нормализации отношений. "Для реализации статьи 7 соглашения Косово обязалось немедленно начать переговоры &lt;…&gt; по установлению конкретного порядка и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самостоятельного управления для сербских общин в Косово", - сообщил Боррель.
https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html
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в мире, косово, северная македония, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Косово, Северная Македония, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово

Боррель: Косово обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению сербских общин

© Пресс-служба Представительства ЕС в России | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Самопровозглашенное Косово в рамках договоренности по реализации плана о нормализации с Сербией обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению сербских общин в регионе, сообщил на пресс-конференции в Охриде (Северная Македония) глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель также сообщил, что по итогам переговоров на высшем уровне в Охриде Белград и Приштина пришли к соглашению по реализации плана о нормализации отношений.
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"Для реализации статьи 7 соглашения Косово обязалось немедленно начать переговоры <…> по установлению конкретного порядка и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самостоятельного управления для сербских общин в Косово", - сообщил Боррель.
 
В миреКосовоСеверная МакедонияЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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