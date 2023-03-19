https://ria.ru/20230319/borrel-1858869767.html

Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово

Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово - РИА Новости, 19.03.2023

Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово

Самопровозглашенное Косово в рамках договоренности по реализации плана о нормализации с Сербией обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T01:48

2023-03-19T01:48

2023-03-19T01:48

в мире

косово

северная македония

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Самопровозглашенное Косово в рамках договоренности по реализации плана о нормализации с Сербией обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению сербских общин в регионе, сообщил на пресс-конференции в Охриде (Северная Македония) глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель также сообщил, что по итогам переговоров на высшем уровне в Охриде Белград и Приштина пришли к соглашению по реализации плана о нормализации отношений. "Для реализации статьи 7 соглашения Косово обязалось немедленно начать переговоры <…> по установлению конкретного порядка и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самостоятельного управления для сербских общин в Косово", - сообщил Боррель.

https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html

косово

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, северная македония, жозеп боррель, евросоюз