https://ria.ru/20230319/borrel-1858869358.html
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель - РИА Новости, 19.03.2023
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина на переговорах в Северной Македонии достигли договоренности по плану реализации... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:35
2023-03-19T01:35
2023-03-19T01:35
в мире
белград (город)
приштина
жозеп боррель
александр вучич
альбин курти
косово
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина на переговорах в Северной Македонии достигли договоренности по плану реализации предложения о нормализации."Сегодня переговоры касались того, как реализовывать соглашение по нормализации, практические шаги: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как... После 12 часов переговоров у нас есть договоренность, как это делать. Я могу объявить, что Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений", - сказал Боррель по итогам переговоров в Охриде.Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде продолжались порядка 12 часов. Тема обсуждения - план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.
https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html
белград (город)
приштина
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белград (город), приштина, жозеп боррель, александр вучич, альбин курти, косово, евросоюз
В мире, Белград (город), Приштина, Жозеп Боррель, Александр Вучич, Альбин Курти, Косово, Евросоюз
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель
Боррель: Белград и Приштина достигли договоренности по плану о нормализации