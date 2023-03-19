Рейтинг@Mail.ru
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/borrel-1858869358.html
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель - РИА Новости, 19.03.2023
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина на переговорах в Северной Македонии достигли договоренности по плану реализации... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:35
2023-03-19T01:35
в мире
белград (город)
приштина
жозеп боррель
александр вучич
альбин курти
косово
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина на переговорах в Северной Македонии достигли договоренности по плану реализации предложения о нормализации."Сегодня переговоры касались того, как реализовывать соглашение по нормализации, практические шаги: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как... После 12 часов переговоров у нас есть договоренность, как это делать. Я могу объявить, что Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений", - сказал Боррель по итогам переговоров в Охриде.Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде продолжались порядка 12 часов. Тема обсуждения - план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.
https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html
белград (город)
приштина
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белград (город), приштина, жозеп боррель, александр вучич, альбин курти, косово, евросоюз
В мире, Белград (город), Приштина, Жозеп Боррель, Александр Вучич, Альбин Курти, Косово, Евросоюз
Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель

Боррель: Белград и Приштина достигли договоренности по плану о нормализации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина на переговорах в Северной Македонии достигли договоренности по плану реализации предложения о нормализации.
"Сегодня переговоры касались того, как реализовывать соглашение по нормализации, практические шаги: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как... После 12 часов переговоров у нас есть договоренность, как это делать. Я могу объявить, что Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений", - сказал Боррель по итогам переговоров в Охриде.
Полицейские и участники акции в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В столице Сербии прошло массовое шествие против плана Запада по Косово
17 марта, 23:53
Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде продолжались порядка 12 часов. Тема обсуждения - план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.
 
В миреБелград (город)ПриштинаЖозеп БоррельАлександр ВучичАльбин КуртиКосовоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала