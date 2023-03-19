https://ria.ru/20230319/borrel-1858869358.html

Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель

Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель - РИА Новости, 19.03.2023

Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина на переговорах в Северной Македонии достигли договоренности по плану реализации... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T01:35

2023-03-19T01:35

2023-03-19T01:35

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина на переговорах в Северной Македонии достигли договоренности по плану реализации предложения о нормализации."Сегодня переговоры касались того, как реализовывать соглашение по нормализации, практические шаги: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как... После 12 часов переговоров у нас есть договоренность, как это делать. Я могу объявить, что Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений", - сказал Боррель по итогам переговоров в Охриде.Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде продолжались порядка 12 часов. Тема обсуждения - план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.

https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html

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в мире, белград (город), приштина, жозеп боррель, александр вучич, альбин курти, косово, евросоюз