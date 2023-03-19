https://ria.ru/20230319/blokposty-1858975932.html

В приграничных районах Брянской области будет построено еще 17 блокпостов

В приграничных районах Брянской области будет построено еще 17 блокпостов - РИА Новости, 19.03.2023

В приграничных районах Брянской области будет построено еще 17 блокпостов

В Брянской области построят еще 17 блокпостов на приграничных территориях, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T20:19

2023-03-19T20:19

2023-03-19T23:04

брянская область

безопасность

украина

климовский район

александр богомаз

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 мар —РИА Новости. В Брянской области построят еще 17 блокпостов на приграничных территориях, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона... Сегодня сам посетил несколько пунктов блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии", - написал Богомаз.По словам властей региона, эти меры нужны для того, чтобы и жители приграничных территорий, и все жители области чувствовали себя более защищенными.Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

украина

климовский район

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брянская область, безопасность, украина, климовский район, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)