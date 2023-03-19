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В приграничных районах Брянской области будет построено еще 17 блокпостов - РИА Новости, 19.03.2023
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20:19 19.03.2023 (обновлено: 23:04 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/blokposty-1858975932.html
В приграничных районах Брянской области будет построено еще 17 блокпостов
В приграничных районах Брянской области будет построено еще 17 блокпостов - РИА Новости, 19.03.2023
В приграничных районах Брянской области будет построено еще 17 блокпостов
В Брянской области построят еще 17 блокпостов на приграничных территориях, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T20:19
2023-03-19T23:04
брянская область
безопасность
украина
климовский район
александр богомаз
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 мар —РИА Новости. В Брянской области построят еще 17 блокпостов на приграничных территориях, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона... Сегодня сам посетил несколько пунктов блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии", - написал Богомаз.По словам властей региона, эти меры нужны для того, чтобы и жители приграничных территорий, и все жители области чувствовали себя более защищенными.Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
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брянская область
украина
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брянская область, безопасность, украина, климовский район, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Безопасность, Украина, Климовский район, Александр Богомаз, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В приграничных районах Брянской области будет построено еще 17 блокпостов

Глава Брянской области Богомаз заявил о создании еще 17 блокпостов в приграничных районах

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкБлокпост ВС России
Блокпост ВС России - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар —РИА Новости. В Брянской области построят еще 17 блокпостов на приграничных территориях, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона... Сегодня сам посетил несколько пунктов блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии", - написал Богомаз.
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По словам властей региона, эти меры нужны для того, чтобы и жители приграничных территорий, и все жители области чувствовали себя более защищенными.
Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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Брянская областьБезопасностьУкраинаКлимовский районАлександр БогомазВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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