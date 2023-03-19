https://ria.ru/20230319/bespilotniki-1858930864.html

Песков заявил о немирной миссии беспилотников, летающих у российских границ

Песков заявил о немирной миссии беспилотников, летающих у российских границ - РИА Новости, 19.03.2023

Песков заявил о немирной миссии беспилотников, летающих у российских границ

Миссия беспилотников, которые летают у границ России, не мирная, речь идёт о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликт, заявил... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:45

2023-03-19T14:45

2023-03-19T14:46

безопасность

россия

черное море

дмитрий песков

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар - РИА Новости. Миссия беспилотников, которые летают у границ России, не мирная, речь идёт о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, крайне опасны. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники. И их миссия - это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. Нам это хорошо известно. И, по сути, речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликте. Причем, против нас", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Министерство обороны России сообщало, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.

https://ria.ru/20230319/drony-1858921128.html

россия

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безопасность, россия, черное море, дмитрий песков, павел зарубин