https://ria.ru/20230319/bespilotnik-1858944749.html
В Тульской области упал неопознанный беспилотник
В Тульской области упал неопознанный беспилотник - РИА Новости, 19.03.2023
В Тульской области упал неопознанный беспилотник
В Тульской области упал неопознанный беспилотник, местным жителям ничего не угрожает, сообщается на сайте комитета по региональной безопасности. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:29
2023-03-19T16:29
2023-03-19T18:07
происшествия
тульская область
одоевский район
березовский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар — РИА Новости. В Тульской области упал неопознанный беспилотник, местным жителям ничего не угрожает, сообщается на сайте комитета по региональной безопасности. "Девятнадцатого марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. <…> Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", — говорится в заявлении.Уточняется, что на месте работают оперативные службы. В начале марта областной комитет по региональной безопасности сообщил об обнаружении воронки от взрыва в лесополосе в 600 метрах от населенного пункта Березовский Киреевского района. Разрушений и пострадавших не было. По одной из версий властей, причиной произошедшего стало падение БПЛА.
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858421623.html
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происшествия, тульская область, одоевский район, березовский
Происшествия, Тульская область, Одоевский район, Березовский
В Тульской области упал неопознанный беспилотник
Комитет Тульской области по безопасности сообщил об обнаружении неопознанного беспилотника