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Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.03.2023
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22:23 19.03.2023 (обновлено: 22:32 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/bank-1858988884.html
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.03.2023
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов
Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T22:23
2023-03-19T22:32
экономика
швейцария
ubs
credit suisse
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ЦЮРИХ, 19 мар - РИА Новости. Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций.В воскресенье Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS."Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении UBS.Аналогичные данные указаны в пресс-релизе Credit Suisse.
https://ria.ru/20230319/svb-1858882011.html
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экономика, швейцария, ubs, credit suisse
Экономика, Швейцария, UBS, Credit Suisse
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов

Крупнейший швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов

© AP Photo / Michael ProbstОфис банка UBS
Офис банка UBS - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Michael Probst
Офис банка UBS. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 19 мар - РИА Новости. Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций.
В воскресенье Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.
"Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении UBS.
Аналогичные данные указаны в пресс-релизе Credit Suisse.
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