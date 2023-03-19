https://ria.ru/20230319/bank-1858988884.html
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.03.2023
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов
Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T22:23
2023-03-19T22:23
2023-03-19T22:32
экономика
швейцария
ubs
credit suisse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104684/01/1046840143_0:171:2000:1296_1920x0_80_0_0_61f2c96c303785ba2a9f42372c48d6e6.jpg
ЦЮРИХ, 19 мар - РИА Новости. Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций.В воскресенье Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS."Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении UBS.Аналогичные данные указаны в пресс-релизе Credit Suisse.
https://ria.ru/20230319/svb-1858882011.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104684/01/1046840143_0:0:1957:1467_1920x0_80_0_0_a77e3f1055b5e1de2f1b2852d2e13311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, ubs, credit suisse
Экономика, Швейцария, UBS, Credit Suisse
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов
Крупнейший швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов
ЦЮРИХ, 19 мар - РИА Новости. Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций.
В воскресенье Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS.
"Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении UBS.
Аналогичные данные указаны в пресс-релизе Credit Suisse.
First Citizens BancShares рассматривает покупку SVB, пишет Bloomberg