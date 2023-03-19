https://ria.ru/20230319/bank-1858988884.html

Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов

Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.03.2023

Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов

Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T22:23

2023-03-19T22:23

2023-03-19T22:32

экономика

швейцария

ubs

credit suisse

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ЦЮРИХ, 19 мар - РИА Новости. Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов), следует из заявлений обеих организаций.В воскресенье Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS."Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 миллиарда швейцарских франков", - говорится в заявлении UBS.Аналогичные данные указаны в пресс-релизе Credit Suisse.

https://ria.ru/20230319/svb-1858882011.html

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экономика, швейцария, ubs, credit suisse