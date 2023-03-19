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Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.03.2023 (обновлено: 09:07 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/ataka-1858876140.html
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье - РИА Новости, 19.03.2023
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье
Украинские националисты из территориальной обороны безуспешно пытались атаковать российские передовые позиции на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:03
2023-03-19T09:07
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские националисты из территориальной обороны безуспешно пытались атаковать российские передовые позиции на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. "Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение", — сказал он.По словам Гордеева, при этом удалось уничтожить пикап с националистами.Новодаровка находится в Гуляпольском районе Запорожской области. Регион вошел в состав России 30 сентября, по итогам референдума, на котором за это проголосовали 93,11 процента участников. Сейчас под контролем России находится 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье. При этом ВСУ постоянно предпринимают попытки атаковать российские позиции, но успеха не имеют.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье

Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские националисты из территориальной обороны безуспешно пытались атаковать российские передовые позиции на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
"Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение", — сказал он.
По словам Гордеева, при этом удалось уничтожить пикап с националистами.
Новодаровка находится в Гуляпольском районе Запорожской области. Регион вошел в состав России 30 сентября, по итогам референдума, на котором за это проголосовали 93,11 процента участников. Сейчас под контролем России находится 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье. При этом ВСУ постоянно предпринимают попытки атаковать российские позиции, но успеха не имеют.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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