https://ria.ru/20230319/ataka-1858876140.html

Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье

Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье - РИА Новости, 19.03.2023

Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье

Украинские националисты из территориальной обороны безуспешно пытались атаковать российские передовые позиции на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T05:03

2023-03-19T05:03

2023-03-19T09:07

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские националисты из территориальной обороны безуспешно пытались атаковать российские передовые позиции на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. "Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение", — сказал он.По словам Гордеева, при этом удалось уничтожить пикап с националистами.Новодаровка находится в Гуляпольском районе Запорожской области. Регион вошел в состав России 30 сентября, по итогам референдума, на котором за это проголосовали 93,11 процента участников. Сейчас под контролем России находится 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье. При этом ВСУ постоянно предпринимают попытки атаковать российские позиции, но успеха не имеют.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, запорожская область, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины