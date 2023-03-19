https://ria.ru/20230319/ataka-1858876140.html
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье - РИА Новости, 19.03.2023
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье
Украинские националисты из территориальной обороны безуспешно пытались атаковать российские передовые позиции на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:03
2023-03-19T05:03
2023-03-19T09:07
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843190327_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_9f75e7f19384eb53101e17c7f5122814.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские националисты из территориальной обороны безуспешно пытались атаковать российские передовые позиции на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. "Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны ВСУ предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение", — сказал он.По словам Гордеева, при этом удалось уничтожить пикап с националистами.Новодаровка находится в Гуляпольском районе Запорожской области. Регион вошел в состав России 30 сентября, по итогам референдума, на котором за это проголосовали 93,11 процента участников. Сейчас под контролем России находится 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье. При этом ВСУ постоянно предпринимают попытки атаковать российские позиции, но успеха не имеют.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843190474_0:0:4802:3602_1920x0_80_0_0_8216b4f50aaa1f65b22e5995b8e7b93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожье
Российские военные отбили атаку украинских националистов в Запорожской области