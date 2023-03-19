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Асад прибыл в ОАЭ - РИА Новости, 19.03.2023
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12:50 19.03.2023 (обновлено: 22:09 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/asad-1858914448.html
Асад прибыл в ОАЭ
Асад прибыл в ОАЭ - РИА Новости, 19.03.2023
Асад прибыл в ОАЭ
Президент Сирии Башар Асад в воскресенье прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:50
2023-03-19T22:09
в мире
оаэ
сирия
башар асад
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном."Президент Башар Асад прибыл сегодня днем ​​в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. &lt;...&gt; По прибытии в президентский аэропорт Абу-Даби он был принят Его Высочеством шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в заявлении канцелярии Асада в Telegram.После прибытия в аэропорт столичного эмирата Асад вместе с президентом Эмиратов отправился на переговоры во дворец Каср аль-Ватан, также находящийся в Абу-Даби.Отмечается, что в состав сирийской делегации входит ряд министров, временный поверенный в делах сирийского посольства в Абу-Даби, а также супруга президента Сирии Асма Асад, которая, согласно заявлению, лично встретится с Фатимой бинт Мубарак — супругой шейха Мухаммеда Аль Нахайяна.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских и европейских чиновников сообщала, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством сирийского президента, стремится восстановить с ним отношения.В последний раз Башар Асад посещал ОАЭ в марте прошлого года, тот визит стал первой рабочей поездкой сирийского президента с 2011 года, когда аравийские монархии разорвали отношения с сирийскими властями в знак протеста против подавления антиправительственных выступлений. В рамках той поездки Асад и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян рассмотрели вопросы восстановления партнерства между Сирией и ОАЭ, а также политической и гуманитарной поддержки Дамаска.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853270748.html
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в мире, оаэ, сирия, башар асад
В мире, ОАЭ, Сирия, Башар Асад
Асад прибыл в ОАЭ

Президент Сирии Асад прибыл в ОАЭ для переговоров с президентом страны

© AP Photo / Syrian PresidencyПрезидент Сирии Башар Асад и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в аэропорту Абу-Даби, ОЭА
Президент Сирии Башар Асад и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в аэропорту Абу-Даби, ОЭА - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Syrian Presidency
Президент Сирии Башар Асад и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в аэропорту Абу-Даби, ОЭА
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"Президент Башар Асад прибыл сегодня днем ​​в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. <...> По прибытии в президентский аэропорт Абу-Даби он был принят Его Высочеством шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в заявлении канцелярии Асада в Telegram.
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После прибытия в аэропорт столичного эмирата Асад вместе с президентом Эмиратов отправился на переговоры во дворец Каср аль-Ватан, также находящийся в Абу-Даби.
Отмечается, что в состав сирийской делегации входит ряд министров, временный поверенный в делах сирийского посольства в Абу-Даби, а также супруга президента Сирии Асма Асад, которая, согласно заявлению, лично встретится с Фатимой бинт Мубарак — супругой шейха Мухаммеда Аль Нахайяна.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских и европейских чиновников сообщала, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством сирийского президента, стремится восстановить с ним отношения.
В последний раз Башар Асад посещал ОАЭ в марте прошлого года, тот визит стал первой рабочей поездкой сирийского президента с 2011 года, когда аравийские монархии разорвали отношения с сирийскими властями в знак протеста против подавления антиправительственных выступлений. В рамках той поездки Асад и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян рассмотрели вопросы восстановления партнерства между Сирией и ОАЭ, а также политической и гуманитарной поддержки Дамаска.
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