https://ria.ru/20230319/amerika-1858964286.html

Турецкий историк раскрыл цели США в Ираке

Турецкий историк раскрыл цели США в Ираке - РИА Новости, 19.03.2023

Турецкий историк раскрыл цели США в Ираке

США вторжением в Ирак ставили целью создать проект "Большой Курдистан", целью был не только Багдад, но и Турция, Россия и Китай, считает турецкий историк Мехмет РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T18:50

2023-03-19T18:50

2023-03-19T18:50

в мире

сша

ирак

турция

колин пауэлл

исламское государство

саддам хусейн

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858329676_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_7447b61d93bdf24f33cfde73ef8805c4.jpg

АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. США вторжением в Ирак ставили целью создать проект "Большой Курдистан", целью был не только Багдад, но и Турция, Россия и Китай, считает турецкий историк Мехмет Перинчек. Президент России Владимир Путин заявил ранее в послании Федеральному собранию, что массированная западная кампания обвинений в адрес России выглядит так, как будто это делается для того, чтобы все забыли, что натворил сам Запад, развязав агрессивные войны и погрузив целые регионы мира в хаос. Российский лидер добавил, что "в мире никто не забыл, что Запад выпустил джинна из бутылки". "Вторжение США в Ирак и его оккупация является наглядным примером того, как США относятся к международному праву. Оккупация была осуществлена полностью на лжи и черной пропаганде. Западные медиа сильно постарались, чтобы представить оккупацию в выгодном для себя свете. За 20 дней до вторжения США в Ирак я находился там, был приглашен режимом Саддамом Хусейна, сделал там ряд выступлений. Я воочию убедился в том, насколько бессовестной была пропаганда западных СМИ в отношении Ирака. Вторжение США в Ирак – это попытка реализации проекта по однополярному миру. Целью был не только Ирак и правительство Саддама Хусейна. Это была попытка изменения границ 24 стран по проекту "Великого Ближнего Востока", частью проекта "Великий Курдистан". Этот проект ставил целью Турцию, Россию, Китай", - сказал он РИА Новости. Историк полагает, что проект США подразумевал не только расчленение Ирака, Турции, Сирии и Ирана, но и всей Евразии, во главе с Россией. "Подразумевалось создание некоего плацдарма. "Арабская весна", начавшаяся с Ливии, распространившаяся до Сирии, была своего рода сигналом угрозы для России. Цель проекта – заполучить резервы в Центральной Азии. К сожалению, Анкара тогда поддержала проект, не осознав, что он так или иначе, направлен и против Турции. После вторжения США в Ирак в Турции резко возросло число терактов. Расчленение Турции было и тогда, и сейчас – целью США", - считает историк. По его словам, с вторжение США в Ирак вновь проснулась запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). "Это открыло дорогу для создания "Исламского государства"*. Создание управляемого хаоса – вот что было целью. Необходимо также подчеркнуть, что США стали впервые использовать инструмент санкций, создав тем самым почву для вторжения в Ирак. Турция хорошо изучила эти уроки, поэтому сейчас не подключается к каким-либо санкциям против России", - подчеркнул Перинчек. Пятого февраля 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Через месяц США вторглись в Ирак. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. В январе 2005 года Пауэлл оставил должность госсекретаря США.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230301/amerika-1854944224.html

https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

сша

ирак

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ирак, турция, колин пауэлл, исламское государство, саддам хусейн, оон, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)