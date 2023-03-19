Турецкий историк раскрыл цели США в Ираке
Историк Перинчек: целью США в Ираке был не только Багдад, но и расчленение России
© AP Photo / Murad SezerАмериканские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите
© AP Photo / Murad Sezer
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. Архивное фото
АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. США вторжением в Ирак ставили целью создать проект "Большой Курдистан", целью был не только Багдад, но и Турция, Россия и Китай, считает турецкий историк Мехмет Перинчек.
Президент России Владимир Путин заявил ранее в послании Федеральному собранию, что массированная западная кампания обвинений в адрес России выглядит так, как будто это делается для того, чтобы все забыли, что натворил сам Запад, развязав агрессивные войны и погрузив целые регионы мира в хаос. Российский лидер добавил, что "в мире никто не забыл, что Запад выпустил джинна из бутылки".
"Вторжение США в Ирак и его оккупация является наглядным примером того, как США относятся к международному праву. Оккупация была осуществлена полностью на лжи и черной пропаганде. Западные медиа сильно постарались, чтобы представить оккупацию в выгодном для себя свете. За 20 дней до вторжения США в Ирак я находился там, был приглашен режимом Саддамом Хусейна, сделал там ряд выступлений. Я воочию убедился в том, насколько бессовестной была пропаганда западных СМИ в отношении Ирака. Вторжение США в Ирак – это попытка реализации проекта по однополярному миру. Целью был не только Ирак и правительство Саддама Хусейна. Это была попытка изменения границ 24 стран по проекту "Великого Ближнего Востока", частью проекта "Великий Курдистан". Этот проект ставил целью Турцию, Россию, Китай", - сказал он РИА Новости.
"Подразумевалось создание некоего плацдарма. "Арабская весна", начавшаяся с Ливии, распространившаяся до Сирии, была своего рода сигналом угрозы для России. Цель проекта – заполучить резервы в Центральной Азии. К сожалению, Анкара тогда поддержала проект, не осознав, что он так или иначе, направлен и против Турции. После вторжения США в Ирак в Турции резко возросло число терактов. Расчленение Турции было и тогда, и сейчас – целью США", - считает историк.
По его словам, с вторжение США в Ирак вновь проснулась запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).
"Это открыло дорогу для создания "Исламского государства"*. Создание управляемого хаоса – вот что было целью. Необходимо также подчеркнуть, что США стали впервые использовать инструмент санкций, создав тем самым почву для вторжения в Ирак. Турция хорошо изучила эти уроки, поэтому сейчас не подключается к каким-либо санкциям против России", - подчеркнул Перинчек.
Пятого февраля 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Через месяц США вторглись в Ирак. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. В январе 2005 года Пауэлл оставил должность госсекретаря США.
* Террористическая организация, запрещена в России