https://ria.ru/20230319/amerika-1858846230.html

Другая Америка начала создавать другую экономику

Другая Америка начала создавать другую экономику - РИА Новости, 19.03.2023

Другая Америка начала создавать другую экономику

Бунты бывают разные. Этот — серьезный. Речь вот о чем: можно день за днем учинять уличные драки, как это делают сейчас демонстранты во Франции, протестуя против РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:00

2023-03-19T10:27

сша

америка

рон десантис

флорида

аналитика

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Бунты бывают разные. Этот — серьезный. Речь вот о чем: можно день за днем учинять уличные драки, как это делают сейчас демонстранты во Франции, протестуя против повышения пенсионного возраста. Пошумели, разошлись, снова пошли шуметь — толку пока никакого.А можно устроить то, что сделали 19 губернаторов республиканских штатов в США. Если коротко, то они провозгласили альянс по блокировке финансовой политики демократов, то есть федерального правительства. И, соответственно, может получиться какая-то альтернативная экономика в рамках пока еще единого государства.Можно долго вычислять общий экономический потенциал этих штатов во главе с Флоридой (бунт возглавил ее губернатор Рон Десантис, очевидный кандидат от республиканцев на пост президента США). Еще в альянсе бунтовщиков Монтана, Айова, Джорджия, Западная Вирджиния… Кто-то может оттуда отшатнуться, кто-то присоединится. Но если даже один или два штата будут всерьез создавать свою отдельную экономику, то что будет с США? А ведь создают, потому что дальше отступать некуда.Объект протеста — вроде бы пустяковое правило, насаждаемое по всей стране Министерством труда США. Но "другая Америка" вполне убедительно говорит, что этот пустячок рушит страну. Речь о правиле для финансовых институтов размещать деньги, выдавать кредиты и вообще предпринимать любые телодвижения с учетом трех факторов: окружающая среда, социальный и управленческий критерии (на английском — ESG, три наиболее ненавидимые в стране буквы).В реальности это означает, что деньги даются, не исходя из фактора прибыльности, эффективности и прочего, а с учетом всего длинного списка приоритетов демократов. От перехода к зеленой (ненефтяной и неугольной) экономике до ЛГБТ и всего прочего. То есть тут у нас вся бешеная левацкая повестка, которая становится главным мотивом движения денег — вместо нормальных причин для такового.В яростных дискуссиях на эту тему мелькают настоящие жемчужины. Оказывается, банки, решая вопрос, дать ли человеку или организации денег, завели себе цифровой рейтинг, который называется "показатель социального кредита", обозначающий, насколько проситель соответствует политической ортодоксии демократов.Стоп, но ведь эта штука была стандартным обвинением Китая в тоталитаризме. Кто-то помнит разговоры о китайских экспериментах с присваиванием всем и всему "социальных рейтингов", без которых даже билет на поезд не купишь? Банки в Китае начали было проделывать эту штуку, означавшую исключительно одно: отдавал ли клиент раньше долги в срок. Потом пошли дискуссии насчет того, а не включить ли сюда всю характеристику человека, вплоть до его склонности переходить дорогу на красный свет. И вот оказывается, что в США то же самое.Чего добиваются и что говорят американские бунтовщики? Много чего. Напоминают, в частности, что только что завалившийся банк Silicon Valley и прочие пострадавшие как раз были известны тем, что швыряли деньги в точном соответствии с ESG. Заявляют (словами Десантиса), что всерьез займутся тем, как финансисты распоряжаются с трудом заработанными деньгами американцев, и что заставят их крутить эти деньги с учетом их прибыльности, а не левацкой идеологии.Еще бунтовщики напоминают, что центральная власть забыла о правах штатов — а они немалые. А также о том, что именно Флорида, как и другие "красные", то бишь республиканские штаты, показывает неплохие результаты по части здоровья экономики именно потому, что там есть она — экономика. И не зря в эти штаты бегут люди и деньги от демократов. Еще говорят об очевидном: что демократы обезумели, расшвыривая на свои программы деньги, которых у них нет. В результате ныне предложенный федералами бюджет — а он предполагает сеяние пустых денег на левацкие программы еще и по всему миру — приведет к росту бюджетного дефицита в течение десяти лет до 50,7 триллиона долларов. И это только официальная оценка.Интересный вопрос: как нам относиться к бунту республиканцев. Радоваться, что США разваливаются? Но этот бунт, среди прочего, говорит о том, что возможна другая Америка. В том числе со здоровой экономикой, а не идущая к катастрофе, от которой всему миру будет плохо.

https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html

https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

сша

америка

флорида

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сша, америка, рон десантис, флорида, аналитика