https://ria.ru/20230319/afrika-1858970606.html
Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки
Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки - РИА Новости, 19.03.2023
Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки
Запад будет считаться с теми странами Африки, которые приехали в Россию несмотря на давление, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T19:41
2023-03-19T19:41
2023-03-19T19:41
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запад будет считаться с теми странами Африки, которые приехали в Россию несмотря на давление, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки. "Мы разговаривали с представителями различных стран и многие говорили мне, что, вы знаете, на нас давят, потому что Россия под санкциями. Нам говорят: не езжайте в Москву, не надо. Что я хочу сказать, те, кто этому давлению поддался и не приехал, о них быстро забудут, но те, кто продолжает сотрудничество с Россией даже в такое сложное время, с ними будут считаться всегда - и западники, и мы", - сказал Толстой.
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россия, африка, петр толстой, госдума рф, совет федерации рф, москва, политика
Россия, Африка, Петр Толстой, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Москва, Политика
Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки
Депутат Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запад будет считаться с теми странами Африки, которые приехали в Россию несмотря на давление, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
В Москве
19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации
, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
"Мы разговаривали с представителями различных стран и многие говорили мне, что, вы знаете, на нас давят, потому что Россия под санкциями. Нам говорят: не езжайте в Москву, не надо. Что я хочу сказать, те, кто этому давлению поддался и не приехал, о них быстро забудут, но те, кто продолжает сотрудничество с Россией даже в такое сложное время, с ними будут считаться всегда - и западники, и мы", - сказал Толстой.
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