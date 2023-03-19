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Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки - РИА Новости, 19.03.2023
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19:41 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/afrika-1858970606.html
Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки
Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки - РИА Новости, 19.03.2023
Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки
Запад будет считаться с теми странами Африки, которые приехали в Россию несмотря на давление, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T19:41
2023-03-19T19:41
россия
африка
петр толстой
госдума рф
совет федерации рф
москва
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запад будет считаться с теми странами Африки, которые приехали в Россию несмотря на давление, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки. "Мы разговаривали с представителями различных стран и многие говорили мне, что, вы знаете, на нас давят, потому что Россия под санкциями. Нам говорят: не езжайте в Москву, не надо. Что я хочу сказать, те, кто этому давлению поддался и не приехал, о них быстро забудут, но те, кто продолжает сотрудничество с Россией даже в такое сложное время, с ними будут считаться всегда - и западники, и мы", - сказал Толстой.
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россия, африка, петр толстой, госдума рф, совет федерации рф, москва, политика
Россия, Африка, Петр Толстой, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Москва, Политика
Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки

Депутат Толстой: Запад будет считаться с сотрудничающими с Россией странами Африки

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы Петр Толстой
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запад будет считаться с теми странами Африки, которые приехали в Россию несмотря на давление, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
"Мы разговаривали с представителями различных стран и многие говорили мне, что, вы знаете, на нас давят, потому что Россия под санкциями. Нам говорят: не езжайте в Москву, не надо. Что я хочу сказать, те, кто этому давлению поддался и не приехал, о них быстро забудут, но те, кто продолжает сотрудничество с Россией даже в такое сложное время, с ними будут считаться всегда - и западники, и мы", - сказал Толстой.
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