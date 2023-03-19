https://ria.ru/20230319/afrika-1858940113.html
В Минобрнауки назвали число африканских студентов, обучающихся в России
В Минобрнауки назвали число африканских студентов, обучающихся в России - РИА Новости, 19.03.2023
В Минобрнауки назвали число африканских студентов, обучающихся в России
Почти 35 тысяч студентов из Африки обучаются в российских вузах, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом учебном году, а за 13 лет число африканских... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:56
2023-03-19T15:56
2023-03-19T15:56
образование - общество
россия
африка
константин могилевский
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
египет
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 35 тысяч студентов из Африки обучаются в российских вузах, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом учебном году, а за 13 лет число африканских студентов выросло в три раза, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. "В настоящее время в российских образовательных организациях обучаются почти 35 тысяч студентов из Африки. По сравнению с прошлым учебным годом - на четыре тысячи больше, и за последние 13 лет ... в три раза выросло количество африканских студентов в российских вузах", - сказал Могилевский на Международной парламентской конференции "Россия - Африка".Он добавил, что по некоторым странам динамика роста количества студентов в РФ ещё более впечатляющая - студенты из Египта нарастили свою численность в российских вузах почти в семь раз, теперь больше трети всех африканских студентов в российских вузах - из Египта. "Минобрнауки России при участии министерства иностранных дел, Россотрудничества формирует план приема на обучение в российские образовательные организации по каждой африканской стране. Цифры набора по квоте увеличиваются каждый год", - отметил замминистра. По словам Могилевского, в соответствии с планом приема, на 2021 учебный год для африканских студентов было выделено 2100 мест, на 2022 год - 2300 мест и на 2023/2024 учебный год, для студентов из Африки выделят 4720 мест в вузах РФ. "В настоящее время шесть тысяч африканских студентов обучаются в России за счёт бюджетных ассигнований", - заключил Могилевский.
https://ria.ru/20230206/afrika-1849941772.html
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, африка, константин могилевский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), египет
Образование - Общество, Россия, Африка, Константин Могилевский, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Египет
В Минобрнауки назвали число африканских студентов, обучающихся в России
Замглавы Минобрнауки Могилевский: почти 35 тысяч африканских студентов учатся в России
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 35 тысяч студентов из Африки обучаются в российских вузах, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом учебном году, а за 13 лет число африканских студентов выросло в три раза, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
"В настоящее время в российских образовательных организациях обучаются почти 35 тысяч студентов из Африки. По сравнению с прошлым учебным годом - на четыре тысячи больше, и за последние 13 лет ... в три раза выросло количество африканских студентов в российских вузах", - сказал Могилевский на Международной парламентской конференции "Россия - Африка".
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Он добавил, что по некоторым странам динамика роста количества студентов в РФ ещё более впечатляющая - студенты из Египта нарастили свою численность в российских вузах почти в семь раз, теперь больше трети всех африканских студентов в российских вузах - из Египта.
"Минобрнауки России при участии министерства иностранных дел, Россотрудничества формирует план приема на обучение в российские образовательные организации по каждой африканской стране. Цифры набора по квоте увеличиваются каждый год", - отметил замминистра.
По словам Могилевского, в соответствии с планом приема, на 2021 учебный год для африканских студентов было выделено 2100 мест, на 2022 год - 2300 мест и на 2023/2024 учебный год, для студентов из Африки выделят 4720 мест в вузах РФ.
"В настоящее время шесть тысяч африканских студентов обучаются в России за счёт бюджетных ассигнований", - заключил Могилевский.
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