https://ria.ru/20230319/aeroport-1858898843.html

В аэропорту Сочи отменили около 40 рейсов

В аэропорту Сочи отменили около 40 рейсов - РИА Новости, 19.03.2023

В аэропорту Сочи отменили около 40 рейсов

Почти 40 рейсов были отменены в международном аэропорту Сочи из-за тумана, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:39

2023-03-19T10:39

2023-03-19T11:24

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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Почти 40 рейсов были отменены в международном аэропорту Сочи из-за тумана, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Отмечается, что за ночь на воскресенье из 57 рейсов выполнено два. На данный момент 16 воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Ранее власти сообщили, что в Сочи 18 и 19 марта местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров.

https://ria.ru/20230319/izhavia-1858865653.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, общество, новости - туризм