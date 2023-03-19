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В аэропорту Сочи отменили около 40 рейсов - РИА Новости, 19.03.2023
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Туризм
 
10:39 19.03.2023 (обновлено: 11:24 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/aeroport-1858898843.html
В аэропорту Сочи отменили около 40 рейсов
В аэропорту Сочи отменили около 40 рейсов - РИА Новости, 19.03.2023
В аэропорту Сочи отменили около 40 рейсов
Почти 40 рейсов были отменены в международном аэропорту Сочи из-за тумана, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:39
2023-03-19T11:24
сочи
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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Почти 40 рейсов были отменены в международном аэропорту Сочи из-за тумана, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Отмечается, что за ночь на воскресенье из 57 рейсов выполнено два. На данный момент 16 воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Ранее власти сообщили, что в Сочи 18 и 19 марта местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров.
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сочи, общество, новости - туризм
Сочи, Общество, Туризм, Новости - Туризм
В аэропорту Сочи отменили около 40 рейсов

В международном аэропорту Сочи отменили 39 рейсов из-за тумана

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Почти 40 рейсов были отменены в международном аэропорту Сочи из-за тумана, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".
«
"В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период… Отменено 39 рейсов, в том числе 4 из числа ранее прибывших на запасной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь на воскресенье из 57 рейсов выполнено два. На данный момент 16 воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов.
Ранее власти сообщили, что в Сочи 18 и 19 марта местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров.
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