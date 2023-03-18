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Американский военный назвал две отличительные черты россиянок - РИА Новости, 18.03.2023
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22:03 18.03.2023 (обновлено: 23:42 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/zhenschiny-1858849555.html
Американский военный назвал две отличительные черты россиянок
Американский военный назвал две отличительные черты россиянок - РИА Новости, 18.03.2023
Американский военный назвал две отличительные черты россиянок
Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T22:03
2023-03-18T23:42
россия
сша
в мире
европа
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter."В России женщины красивы &lt;….&gt; и не ненавидят мужчин", — отметил он.Военный также пошутил, что в отличии от некоторых представительниц западных стран "у россиянок нет мужских половых органов".Публикация Дрейвена получила положительный отклик среди подписчиков. Так, некоторые пользователи обратили внимание, что в России девушки хотят и готовы создать семью, тогда как в США и Европе многие женщины, наоборот, от этого отказываются.
https://ria.ru/20230108/ssha-1843473730.html
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россия, сша, в мире, европа
Россия, США, В мире, Европа
Американский военный назвал две отличительные черты россиянок

Американский ветеран Дрейвен похвалил россиянок за желание оставаться женщинами

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБолельщица сборной России
Болельщица сборной России - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Болельщица сборной России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.
России женщины красивы <….> и не ненавидят мужчин", — отметил он.
Военный также пошутил, что в отличии от некоторых представительниц западных стран "у россиянок нет мужских половых органов".
Публикация Дрейвена получила положительный отклик среди подписчиков. Так, некоторые пользователи обратили внимание, что в России девушки хотят и готовы создать семью, тогда как в США и Европе многие женщины, наоборот, от этого отказываются.
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