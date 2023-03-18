https://ria.ru/20230318/zhenschiny-1858849555.html

Американский военный назвал две отличительные черты россиянок

Американский военный назвал две отличительные черты россиянок - РИА Новости, 18.03.2023

Американский военный назвал две отличительные черты россиянок

Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T22:03

2023-03-18T22:03

2023-03-18T23:42

россия

сша

в мире

европа

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter."В России женщины красивы <….> и не ненавидят мужчин", — отметил он.Военный также пошутил, что в отличии от некоторых представительниц западных стран "у россиянок нет мужских половых органов".Публикация Дрейвена получила положительный отклик среди подписчиков. Так, некоторые пользователи обратили внимание, что в России девушки хотят и готовы создать семью, тогда как в США и Европе многие женщины, наоборот, от этого отказываются.

https://ria.ru/20230108/ssha-1843473730.html

россия

сша

европа

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, сша, в мире, европа