https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858853032.html

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырех человек

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырех человек - РИА Новости, 18.03.2023

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырех человек

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырех, зафиксированы разрушениях в нескольких провинциях, сообщает служба управления рисками. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T22:34

2023-03-18T22:34

2023-03-18T22:45

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырех, зафиксированы разрушениях в нескольких провинциях, сообщает служба управления рисками."В провинции Эль-Оро... погибли три человека", - отмечает служба. Ранее она сообщила об одном погибшем в провинции Асуай.Кроме того, в Эль-Оро обрушилось двухэтажное жилое здание, внутри находятся люди.Служба также сообщает о нанесенном ущербе от землетрясения ряду торговых точек и университету.Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, эквадор