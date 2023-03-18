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При землетрясении в Эквадоре погиб человек
При землетрясении в Эквадоре погиб человек - РИА Новости, 18.03.2023
При землетрясении в Эквадоре погиб человек
Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре в результате обрушения стены одного из зданий, сообщает служба по управлению рисками. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T22:01
2023-03-18T22:01
2023-03-18T22:11
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре в результате обрушения стены одного из зданий, сообщает служба по управлению рисками."Фасад здания обрушился на автомобиль, в результате погиб человек", - говорится в сообщении. Трагедия произошла в городе Куэнка.Служба также отмечает, что аэропорты в затронутом землетрясением регионе, трубопроводы и порты работают нормально.Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора . Землетрясение чувствовалось в некоторых провинциях страны.
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в мире, эквадор
При землетрясении в Эквадоре погиб человек
При землетрясении в городе Куэнка в Эквадоре погиб один человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре в результате обрушения стены одного из зданий, сообщает служба по управлению рисками.
"Фасад здания обрушился на автомобиль, в результате погиб человек", - говорится в сообщении. Трагедия произошла в городе Куэнка.
Служба также отмечает, что аэропорты в затронутом землетрясением регионе, трубопроводы и порты работают нормально.
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора . Землетрясение чувствовалось в некоторых провинциях страны.