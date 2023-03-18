https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858849310.html

При землетрясении в Эквадоре погиб человек

При землетрясении в Эквадоре погиб человек - РИА Новости, 18.03.2023

При землетрясении в Эквадоре погиб человек

Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре в результате обрушения стены одного из зданий, сообщает служба по управлению рисками. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T22:01

2023-03-18T22:01

2023-03-18T22:11

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре в результате обрушения стены одного из зданий, сообщает служба по управлению рисками."Фасад здания обрушился на автомобиль, в результате погиб человек", - говорится в сообщении. Трагедия произошла в городе Куэнка.Служба также отмечает, что аэропорты в затронутом землетрясением регионе, трубопроводы и порты работают нормально.Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора . Землетрясение чувствовалось в некоторых провинциях страны.

эквадор

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2023

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в мире, эквадор