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При землетрясении в Эквадоре погиб человек - РИА Новости, 18.03.2023
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22:01 18.03.2023 (обновлено: 22:11 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858849310.html
При землетрясении в Эквадоре погиб человек
При землетрясении в Эквадоре погиб человек - РИА Новости, 18.03.2023
При землетрясении в Эквадоре погиб человек
Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре в результате обрушения стены одного из зданий, сообщает служба по управлению рисками. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T22:01
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в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре в результате обрушения стены одного из зданий, сообщает служба по управлению рисками."Фасад здания обрушился на автомобиль, в результате погиб человек", - говорится в сообщении. Трагедия произошла в городе Куэнка.Служба также отмечает, что аэропорты в затронутом землетрясением регионе, трубопроводы и порты работают нормально.Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора . Землетрясение чувствовалось в некоторых провинциях страны.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
При землетрясении в Эквадоре погиб человек

При землетрясении в городе Куэнка в Эквадоре погиб один человек

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре в результате обрушения стены одного из зданий, сообщает служба по управлению рисками.
"Фасад здания обрушился на автомобиль, в результате погиб человек", - говорится в сообщении. Трагедия произошла в городе Куэнка.
Служба также отмечает, что аэропорты в затронутом землетрясением регионе, трубопроводы и порты работают нормально.
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора . Землетрясение чувствовалось в некоторых провинциях страны.
 
В миреЭквадор
 
 
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