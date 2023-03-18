https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858844217.html
В Эквадоре люди выбежали на улицы из-за землетрясения
В Эквадоре люди выбежали на улицы из-за землетрясения - РИА Новости, 18.03.2023
В Эквадоре люди выбежали на улицы из-за землетрясения
Люди выбежали на улицы в одном из крупнейших городов Эквадора Гуаякиле из-за сильного землетрясения, о пострадавших и возможных разрушениях пока не сообщалось,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:08
2023-03-18T21:08
2023-03-18T21:08
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Люди выбежали на улицы в одном из крупнейших городов Эквадора Гуаякиле из-за сильного землетрясения, о пострадавших и возможных разрушениях пока не сообщалось, сообщает газета El Universo. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в некоторых районах провинции Гуаяс. "В Гуаякиле люди были вынуждены выйти на улицы, некоторые районы города остались без света", - отмечает СМИ. Толчки также ощущались в провинциях Эль-Оро, Лос-Риос, Эсмеральда. Сообщений о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20230318/turtsiya-1858757023.html
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в мире, эквадор, гуаяс
В Эквадоре люди выбежали на улицы из-за землетрясения
В Эквадоре в городе Гуаякиле люди выбежали на улицы из-за сильного землетрясения