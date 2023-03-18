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Переименование госязыка выгодно для экономики страны, заявили в Молдавии - РИА Новости, 18.03.2023
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19:23 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/yazyk-1858829860.html
Переименование госязыка выгодно для экономики страны, заявили в Молдавии
Переименование госязыка выгодно для экономики страны, заявили в Молдавии - РИА Новости, 18.03.2023
Переименование госязыка выгодно для экономики страны, заявили в Молдавии
Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба считает, что переименование молдавского языка в румынский создаст новые экономические... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:23
2023-03-18T19:23
в мире
молдавия
румыния
мария захарова
россия
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба считает, что переименование молдавского языка в румынский создаст новые экономические возможности для граждан республики. Парламент Молдавии голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. "Исключив этот "молдавский язык" из нашего законодательства, Молдавия юридически становится вместе с Румынией частью общего пространства румынского языка. Это означает, что после запуска в Румынии продукт или услуга также могут быть доступны в Молдавии… Мы предлагаем экономические возможности для наших граждан", - написал Алайба в Facebook*. Он отметил, что это сверхпрактичный, экономичный аспект, о котором многие не задумывались. Вице-премьер пояснил, что такие гиганты, как Google, предоставляют доступ к своим сервисам в том числе на основе языков, на которых эти сервисы доступны. Алайба подчеркнул, что в результате Молдавия получит инновации и возможности, доступ к большему количеству онлайн-услуг и более жесткую конкуренцию. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Ранее в субботу, 18 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинёва поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии и кому принадлежат земли по Днестру, которые до 1940 года входили в состав Украины. Она добавила, что теперь молдавский язык "парадоксальным образом официально сохранился только в Приднестровье".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
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в мире, молдавия, румыния, мария захарова, россия
В мире, Молдавия, Румыния, Мария Захарова, Россия
Переименование госязыка выгодно для экономики страны, заявили в Молдавии

Вице-премьер Молдавии Алайба: переименование госязыка будет выгодно для экономики страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба считает, что переименование молдавского языка в румынский создаст новые экономические возможности для граждан республики.
Парламент Молдавии голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
"Санду в отставку!" Акция протеста оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
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1 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
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2 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

Акция протеста оппозиции в Кишиневе

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
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3 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
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4 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
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5 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

© Sputnik / Родион Прока
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6 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
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7 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
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8 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
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9 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
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10 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
11 из 11

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 11

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 11

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 11

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 11

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 11

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 11

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 11

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 11

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
9 из 11

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
10 из 11

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
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11 из 11
"Исключив этот "молдавский язык" из нашего законодательства, Молдавия юридически становится вместе с Румынией частью общего пространства румынского языка. Это означает, что после запуска в Румынии продукт или услуга также могут быть доступны в Молдавии… Мы предлагаем экономические возможности для наших граждан", - написал Алайба в Facebook*.
Он отметил, что это сверхпрактичный, экономичный аспект, о котором многие не задумывались. Вице-премьер пояснил, что такие гиганты, как Google, предоставляют доступ к своим сервисам в том числе на основе языков, на которых эти сервисы доступны. Алайба подчеркнул, что в результате Молдавия получит инновации и возможности, доступ к большему количеству онлайн-услуг и более жесткую конкуренцию.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Кишинев отказывается от молдавского языка
4 марта, 08:00
Ранее в субботу, 18 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинёва поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии и кому принадлежат земли по Днестру, которые до 1940 года входили в состав Украины.
Она добавила, что теперь молдавский язык "парадоксальным образом официально сохранился только в Приднестровье".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Экс-президент Молдавии заявил протест против переименования госязыка
17 марта, 15:22
 
В миреМолдавияРумынияМария ЗахароваРоссия
 
 
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