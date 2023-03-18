https://ria.ru/20230318/yazyk-1858829860.html

Переименование госязыка выгодно для экономики страны, заявили в Молдавии

Переименование госязыка выгодно для экономики страны, заявили в Молдавии - РИА Новости, 18.03.2023

Переименование госязыка выгодно для экономики страны, заявили в Молдавии

Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба считает, что переименование молдавского языка в румынский создаст новые экономические... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:23

2023-03-18T19:23

2023-03-18T19:23

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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба считает, что переименование молдавского языка в румынский создаст новые экономические возможности для граждан республики. Парламент Молдавии голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. "Исключив этот "молдавский язык" из нашего законодательства, Молдавия юридически становится вместе с Румынией частью общего пространства румынского языка. Это означает, что после запуска в Румынии продукт или услуга также могут быть доступны в Молдавии… Мы предлагаем экономические возможности для наших граждан", - написал Алайба в Facebook*. Он отметил, что это сверхпрактичный, экономичный аспект, о котором многие не задумывались. Вице-премьер пояснил, что такие гиганты, как Google, предоставляют доступ к своим сервисам в том числе на основе языков, на которых эти сервисы доступны. Алайба подчеркнул, что в результате Молдавия получит инновации и возможности, доступ к большему количеству онлайн-услуг и более жесткую конкуренцию. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Ранее в субботу, 18 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинёва поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии и кому принадлежат земли по Днестру, которые до 1940 года входили в состав Украины. Она добавила, что теперь молдавский язык "парадоксальным образом официально сохранился только в Приднестровье".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858620743.html

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