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СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии
СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии - РИА Новости, 18.03.2023
СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии
Председатель языковой школы в Японии назвал украинских учащихся грабителями, поскольку они отказались платить за обучение, сообщает газета "Майнити". РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:32
2023-03-18T00:32
2023-03-18T02:26
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель языковой школы в Японии назвал украинских учащихся грабителями, поскольку они отказались платить за обучение, сообщает газета "Майнити".В ответ на эти претензии председатель школы назвал их грабителями и "беженцами-аристократами". Позднее, по данным издания, он извинился за свои слова.Власти префектуры Гумма, где находится школа, порекомендовали учебному заведению улучшить управление.
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html
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япония, гумма, в мире
СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии
"Майнити": в Японни назвали грабителями студентов с Украины из-за отказа платить за учебу