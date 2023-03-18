Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 18.03.2023 (обновлено: 02:26 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/yaponiya-1858736382.html
СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии
СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии - РИА Новости, 18.03.2023
СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии
Председатель языковой школы в Японии назвал украинских учащихся грабителями, поскольку они отказались платить за обучение, сообщает газета "Майнити". РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T00:32
2023-03-18T02:26
япония
гумма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель языковой школы в Японии назвал украинских учащихся грабителями, поскольку они отказались платить за обучение, сообщает газета "Майнити".В ответ на эти претензии председатель школы назвал их грабителями и "беженцами-аристократами". Позднее, по данным издания, он извинился за свои слова.Власти префектуры Гумма, где находится школа, порекомендовали учебному заведению улучшить управление.
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html
япония
гумма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82297eac629a99780d7b5b528648e231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, гумма, в мире
Япония, Гумма, В мире
СМИ: украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за учебу в Японии

"Майнити": в Японни назвали грабителями студентов с Украины из-за отказа платить за учебу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель языковой школы в Японии назвал украинских учащихся грабителями, поскольку они отказались платить за обучение, сообщает газета "Майнити".
«

"Некоторые из украинских студентов высказали возражения против платы за обучение в языковой школе и заявили, что школа потребовала плату за период, который, как им изначально сообщили, был бесплатным", - пишет издание.

В ответ на эти претензии председатель школы назвал их грабителями и "беженцами-аристократами". Позднее, по данным издания, он извинился за свои слова.
Власти префектуры Гумма, где находится школа, порекомендовали учебному заведению улучшить управление.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку
10 марта, 19:58
 
ЯпонияГуммаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала