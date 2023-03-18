https://ria.ru/20230318/yakutiya-1858768406.html
В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр
В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр - РИА Новости, 18.03.2023
В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр
В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии в субботу заложена первая свая многофункционального центра, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:08
2023-03-18T11:08
2023-03-18T11:08
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии в субботу заложена первая свая многофункционального центра, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. По словам главы региона, строительство финансируется Минвостокразвития РФ по решению правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева. В новом центре общей площадью более 2 тысяч квадратных метров будут размещены спортивный зал, сцена со зрительным залом на 250 мест, администрация наслега, филиал "Почты России", модульная библиотека. "Жители очень рады, что теперь у них появится место для активного отдыха, полезного досуга. Также в селе продолжается строительство новой школы, которая будет отвечать всем необходимым условиям для качественного обучения детей. От имени всех якутян выражаю огромную благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", - сказал глава Якутии. Ранее сообщалось о том, что летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населенном пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году в Бясь-Кюеле началось строительство новой школы.
https://ria.ru/20210928/dom-1752101800.html
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр
Глава Якутии Николаев: в селе Бясь-Кюель начали строить многофункциональный центр
ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости.
В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии в субботу заложена первая свая многофункционального центра, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале
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"В селе Бясь-Кюель Горного улуса, в 2021 году пострадавшем от лесных пожаров, жизнь давно вернулась в прежнее русло. Люди живут, работают, а село активно развивается. Сегодня в селе состоялось долгожданное событие – заложена первая свая многофункционального центра!", - рассказал Николаев.
По словам главы региона, строительство финансируется Минвостокразвития РФ по решению правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева.
В новом центре общей площадью более 2 тысяч квадратных метров будут размещены спортивный зал, сцена со зрительным залом на 250 мест, администрация наслега, филиал "Почты России", модульная библиотека.
Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом
"Жители очень рады, что теперь у них появится место для активного отдыха, полезного досуга. Также в селе продолжается строительство новой школы, которая будет отвечать всем необходимым условиям для качественного обучения детей. От имени всех якутян выражаю огромную благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", - сказал глава Якутии.
Ранее сообщалось о том, что летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населенном пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ.
По поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году в Бясь-Кюеле началось строительство новой школы.
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