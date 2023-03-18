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В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр - РИА Новости, 18.03.2023
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11:08 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/yakutiya-1858768406.html
В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр
В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр - РИА Новости, 18.03.2023
В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр
В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии в субботу заложена первая свая многофункционального центра, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:08
2023-03-18T11:08
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии в субботу заложена первая свая многофункционального центра, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. По словам главы региона, строительство финансируется Минвостокразвития РФ по решению правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева. В новом центре общей площадью более 2 тысяч квадратных метров будут размещены спортивный зал, сцена со зрительным залом на 250 мест, администрация наслега, филиал "Почты России", модульная библиотека. "Жители очень рады, что теперь у них появится место для активного отдыха, полезного досуга. Также в селе продолжается строительство новой школы, которая будет отвечать всем необходимым условиям для качественного обучения детей. От имени всех якутян выражаю огромную благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", - сказал глава Якутии. Ранее сообщалось о том, что летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населенном пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году в Бясь-Кюеле началось строительство новой школы.
https://ria.ru/20210928/dom-1752101800.html
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республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр

Глава Якутии Николаев: в селе Бясь-Кюель начали строить многофункциональный центр

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкТерритория села Бясь-Кюель в Якутии, пострадавшего от пожаров
Территория села Бясь-Кюель в Якутии, пострадавшего от пожаров - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Территория села Бясь-Кюель в Якутии, пострадавшего от пожаров. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии в субботу заложена первая свая многофункционального центра, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале.
«
"В селе Бясь-Кюель Горного улуса, в 2021 году пострадавшем от лесных пожаров, жизнь давно вернулась в прежнее русло. Люди живут, работают, а село активно развивается. Сегодня в селе состоялось долгожданное событие – заложена первая свая многофункционального центра!", - рассказал Николаев.
По словам главы региона, строительство финансируется Минвостокразвития РФ по решению правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева.
В новом центре общей площадью более 2 тысяч квадратных метров будут размещены спортивный зал, сцена со зрительным залом на 250 мест, администрация наслега, филиал "Почты России", модульная библиотека.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения села Бясь-Кюель в Якутии, пострадавшего от пожаров. - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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"Жители очень рады, что теперь у них появится место для активного отдыха, полезного досуга. Также в селе продолжается строительство новой школы, которая будет отвечать всем необходимым условиям для качественного обучения детей. От имени всех якутян выражаю огромную благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", - сказал глава Якутии.
Ранее сообщалось о том, что летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населенном пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ.
По поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году в Бясь-Кюеле началось строительство новой школы.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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