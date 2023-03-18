https://ria.ru/20230318/yakutiya-1858768406.html

В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр

В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр - РИА Новости, 18.03.2023

В якутском Бясь-Кюеле начали строить многофункциональный центр

В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии в субботу заложена первая свая многофункционального центра, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:08

2023-03-18T11:08

2023-03-18T11:08

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752044682_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dfb07407840670428859310a8e93a7f6.jpg

ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии в субботу заложена первая свая многофункционального центра, сообщает глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале. По словам главы региона, строительство финансируется Минвостокразвития РФ по решению правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева. В новом центре общей площадью более 2 тысяч квадратных метров будут размещены спортивный зал, сцена со зрительным залом на 250 мест, администрация наслега, филиал "Почты России", модульная библиотека. "Жители очень рады, что теперь у них появится место для активного отдыха, полезного досуга. Также в селе продолжается строительство новой школы, которая будет отвечать всем необходимым условиям для качественного обучения детей. От имени всех якутян выражаю огромную благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину", - сказал глава Якутии. Ранее сообщалось о том, что летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населенном пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году в Бясь-Кюеле началось строительство новой школы.

https://ria.ru/20210928/dom-1752101800.html

https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), айсен николаев