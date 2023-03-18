Рейтинг@Mail.ru
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 18.03.2023 (обновлено: 21:07 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/vossoedinenie-1858843697.html
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:04
2023-03-18T21:07
россия
республика крым
севастополь
рамзан кадыров
владимир путин
сергей аксенов (политик)
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:96:2638:1579_1920x0_80_0_0_74bc4a26e41c831c33093626e28568b1.jpg
ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года. "Ровно девять лет назад глава государства Владимир Путин, а также руководители Крыма и Севастополя скрепили своими подписями Договор о принятии в Россию Республики Крым и образовании новых субъектов в составе нашей страны. Я от всей души поздравляю с этим праздником &lt;...&gt; Главу Республики Крым Сергея Аксёнова и всех жителей полуострова", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью. "Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_d075262eb79f55955c8fb9554a0020c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, севастополь, рамзан кадыров, владимир путин, сергей аксенов (политик), оон, общество
Россия, Республика Крым, Севастополь, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), ООН, Общество
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией

Глава Чечни Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией.
Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.
"Ровно девять лет назад глава государства Владимир Путин, а также руководители Крыма и Севастополя скрепили своими подписями Договор о принятии в Россию Республики Крым и образовании новых субъектов в составе нашей страны. Я от всей души поздравляю с этим праздником <...> Главу Республики Крым Сергея Аксёнова и всех жителей полуострова", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью.
"Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Аксенов заявил, что Киеву стоит винить себя и Запад в потере Крыма
Вчера, 20:00
 
РоссияРеспублика КрымСевастопольРамзан КадыровВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)ООНОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала