https://ria.ru/20230318/vossoedinenie-1858843697.html
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:04
2023-03-18T21:04
2023-03-18T21:07
россия
республика крым
севастополь
рамзан кадыров
владимир путин
сергей аксенов (политик)
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:96:2638:1579_1920x0_80_0_0_74bc4a26e41c831c33093626e28568b1.jpg
ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года. "Ровно девять лет назад глава государства Владимир Путин, а также руководители Крыма и Севастополя скрепили своими подписями Договор о принятии в Россию Республики Крым и образовании новых субъектов в составе нашей страны. Я от всей души поздравляю с этим праздником <...> Главу Республики Крым Сергея Аксёнова и всех жителей полуострова", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью. "Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_d075262eb79f55955c8fb9554a0020c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, севастополь, рамзан кадыров, владимир путин, сергей аксенов (политик), оон, общество
Россия, Республика Крым, Севастополь, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), ООН, Общество
Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией
Глава Чечни Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией