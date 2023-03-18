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Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией

Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023

Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:04

2023-03-18T21:04

2023-03-18T21:07

россия

республика крым

севастополь

рамзан кадыров

владимир путин

сергей аксенов (политик)

оон

общество

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ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова с Днем воссоединения с Россией. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года. "Ровно девять лет назад глава государства Владимир Путин, а также руководители Крыма и Севастополя скрепили своими подписями Договор о принятии в Россию Республики Крым и образовании новых субъектов в составе нашей страны. Я от всей души поздравляю с этим праздником <...> Главу Республики Крым Сергея Аксёнова и всех жителей полуострова", — написал Кадыров в Telegram-канале. Он добавил, что Крым с 2014 года прошел большой путь развития в различных сферах, полуостров зажил нормальной, человеческой жизнью. "Мы в Чеченской Республике дорожим дружескими и братскими связями с народами Крыма и продолжаем их развивать и укреплять", — написал Кадыров. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, республика крым, севастополь, рамзан кадыров, владимир путин, сергей аксенов (политик), оон, общество