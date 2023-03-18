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Литовский дипломат прибыл во Владивосток, чтобы "посмотреть город" - РИА Новости, 18.03.2023
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07:49 18.03.2023 (обновлено: 16:38 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/vladivostok-1858750709.html
Литовский дипломат прибыл во Владивосток, чтобы "посмотреть город"
Литовский дипломат прибыл во Владивосток, чтобы "посмотреть город" - РИА Новости, 18.03.2023
Литовский дипломат прибыл во Владивосток, чтобы "посмотреть город"
Советник посольства Литвы в России Угнюс Лабутис прибыл во Владивосток, чтобы посмотреть город, заявил РИА Новости дипломат. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T07:49
2023-03-18T16:38
литва
владивосток
россия
дебора броннерт
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Советник посольства Литвы в России Угнюс Лабутис прибыл во Владивосток, чтобы посмотреть город, заявил РИА Новости дипломат. На вопрос РИА Новости о том, приехал ли он во Владивосток в статусе советника посольства Литвы, дипломат отвечать не стал. "Первым делом планирую заселиться", — добавил он, отвечая на вопрос агентства о том, что в первую очередь хочет посмотреть во Владивостоке. Литовского дипломата встречали с плакатами активисты, которые выражали свое отношение к политике Литвы, к поставкам балтийской страной оружия на Украину. "Эта страна поддерживает их, посылает туда оружие, посылает туда боеприпасы", — заявил один из приморских активистов. Отвечая на вопрос, как он относится к высказываниям встречавших его приморцев, Угнюс Лабутис сказал, что каждый может выражать свое мнение. За последние две недели это уже второй визит во Владивосток европейских дипломатов. В начале марта сообщалось, что в город прибыла посол Великобритании в России Дебора Броннерт, но официальных встреч с властями у нее здесь не планировалось. Позже посольство Великобритании в России рассказало, что Броннерт находится во Владивостоке, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат британской армии. Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвратила своего посла из Москвы в апреле 2022 года. В октябре персоной нон грата в Литве был объявлен временный поверенный в делах России Сергей Рябоконь.
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литва, владивосток, россия, дебора броннерт
Литва, Владивосток, Россия, Дебора Броннерт
Литовский дипломат прибыл во Владивосток, чтобы "посмотреть город"

Дипломат посольства Литвы Лабутис прибыл во Владивосток, чтобы посмотреть город

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Советник посольства Литвы в России Угнюс Лабутис прибыл во Владивосток, чтобы посмотреть город, заявил РИА Новости дипломат.
«

"(Приехал. — Прим. ред.) посмотреть город, (официальных встреч. — Прим. ред.) не планируется, как частное лицо", — заявил агентству Лабутис.

На вопрос РИА Новости о том, приехал ли он во Владивосток в статусе советника посольства Литвы, дипломат отвечать не стал.
"Первым делом планирую заселиться", — добавил он, отвечая на вопрос агентства о том, что в первую очередь хочет посмотреть во Владивостоке.
Литовского дипломата встречали с плакатами активисты, которые выражали свое отношение к политике Литвы, к поставкам балтийской страной оружия на Украину. "Эта страна поддерживает их, посылает туда оружие, посылает туда боеприпасы", — заявил один из приморских активистов.
Отвечая на вопрос, как он относится к высказываниям встречавших его приморцев, Угнюс Лабутис сказал, что каждый может выражать свое мнение.
За последние две недели это уже второй визит во Владивосток европейских дипломатов. В начале марта сообщалось, что в город прибыла посол Великобритании в России Дебора Броннерт, но официальных встреч с властями у нее здесь не планировалось. Позже посольство Великобритании в России рассказало, что Броннерт находится во Владивостоке, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат британской армии.
Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвратила своего посла из Москвы в апреле 2022 года. В октябре персоной нон грата в Литве был объявлен временный поверенный в делах России Сергей Рябоконь.
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ЛитваВладивостокРоссияДебора Броннерт
 
 
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