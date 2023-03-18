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Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины - РИА Новости, 18.03.2023
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:07
2023-03-18T19:07
2023-03-18T19:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в столичном регионе, Киеве, а также в Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 18.49 мск в Киеве, в течение нескольких минут она распространилась на другие указанные регионы. Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html
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в мире, киев, вооруженные силы рф, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина, Сумская область
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и четырех областях страны