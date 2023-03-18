https://ria.ru/20230318/trevoga-1858828187.html

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины - РИА Новости, 18.03.2023

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:07

2023-03-18T19:07

2023-03-18T19:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также ряде регионов в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в столичном регионе, Киеве, а также в Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 18.49 мск в Киеве, в течение нескольких минут она распространилась на другие указанные регионы. Ранее в субботу тревога была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html

киев

украина

сумская область

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в мире, киев, вооруженные силы рф, украина, сумская область