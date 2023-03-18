Оппозиция Молдавии заявила о готовности обсудить требования с премьером
Оппозиция Молдавии заявила о готовности обсудить с премьером требования протестующих
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Шор" готовы в любой момент встретиться с премьером Дорином Речаном, таким образом, отрицая информацию о срыве попыток переговоров на тему протестов, сообщила пресс-служба политсилы.
В минувшее воскресенье протестующие выдвинули правительству Молдавии ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения, однако власти проигнорировали их требования, хотя резолюция, которую подписали более 800 тысяч человек, была передана в правительство. Жителей республики продолжить акции неповиновения. Руководитель кабинета премьер-министра Сергей Диакону заявил, что вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер отказалась от встречи с представителями правительства Молдавии для обсуждения требований участников протестов.
"Представители "Движения для народа" готовы встретиться с премьер-министром Дорином Речаном в любой день на следующей неделе, но не приемлют лжи и манипуляций со стороны власти. Так прокомментировала вице-председатель Партии "Шор", депутат Марина Таубер попытки представителей кабмина обвинить оппозицию в срыве встречи, на которой должны обсуждаться требования об оплате зимних счетов граждан", - сообщается на сайте партии.
Представители оппозиции просят назначить им дату встречи с руководством правительства, чтобы обсудить требования протестующих, либо они снова соберут десятки тысяч сторонников.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Ранее в субботу Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль и предлагает провести ее в виде дебатов на любом телеканале, сообщила пресс-служба политсилы. В заявлении говорится, что Санду опасается отвечать на вопросы оппозиции, хотя накопилось много важных тем для обсуждения. Таубер особо отметила значимость таких вопросов, как нарастающие риски для республики, а также "опасность войны, в которую правящий режим пытается втянуть Молдавию".