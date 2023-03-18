Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии заявила о готовности обсудить требования с премьером - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/trebovaniya-1858824093.html
Оппозиция Молдавии заявила о готовности обсудить требования с премьером
Оппозиция Молдавии заявила о готовности обсудить требования с премьером - РИА Новости, 18.03.2023
Оппозиция Молдавии заявила о готовности обсудить требования с премьером
Представители оппозиционной партии "Шор" готовы в любой момент встретиться с премьером Дорином Речаном, таким образом, отрицая информацию о срыве попыток... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T18:31
2023-03-18T18:31
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a4dcfbc4b91bfe43caed6ed981a6c5a6.jpg
КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Шор" готовы в любой момент встретиться с премьером Дорином Речаном, таким образом, отрицая информацию о срыве попыток переговоров на тему протестов, сообщила пресс-служба политсилы. В минувшее воскресенье протестующие выдвинули правительству Молдавии ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения, однако власти проигнорировали их требования, хотя резолюция, которую подписали более 800 тысяч человек, была передана в правительство. Жителей республики продолжить акции неповиновения. Руководитель кабинета премьер-министра Сергей Диакону заявил, что вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер отказалась от встречи с представителями правительства Молдавии для обсуждения требований участников протестов. "Представители "Движения для народа" готовы встретиться с премьер-министром Дорином Речаном в любой день на следующей неделе, но не приемлют лжи и манипуляций со стороны власти. Так прокомментировала вице-председатель Партии "Шор", депутат Марина Таубер попытки представителей кабмина обвинить оппозицию в срыве встречи, на которой должны обсуждаться требования об оплате зимних счетов граждан", - сообщается на сайте партии. Представители оппозиции просят назначить им дату встречи с руководством правительства, чтобы обсудить требования протестующих, либо они снова соберут десятки тысяч сторонников. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. Ранее в субботу Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль и предлагает провести ее в виде дебатов на любом телеканале, сообщила пресс-служба политсилы. В заявлении говорится, что Санду опасается отвечать на вопросы оппозиции, хотя накопилось много важных тем для обсуждения. Таубер особо отметила значимость таких вопросов, как нарастающие риски для республики, а также "опасность войны, в которую правящий режим пытается втянуть Молдавию".
https://ria.ru/20230308/tauber-1856501617.html
https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858576275.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_1a400477ccf3edc8f1a7d85106fb714a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду
Оппозиция Молдавии заявила о готовности обсудить требования с премьером

Оппозиция Молдавии заявила о готовности обсудить с премьером требования протестующих

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Представители оппозиционной партии "Шор" готовы в любой момент встретиться с премьером Дорином Речаном, таким образом, отрицая информацию о срыве попыток переговоров на тему протестов, сообщила пресс-служба политсилы.
В минувшее воскресенье протестующие выдвинули правительству Молдавии ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения, однако власти проигнорировали их требования, хотя резолюция, которую подписали более 800 тысяч человек, была передана в правительство. Жителей республики продолжить акции неповиновения. Руководитель кабинета премьер-министра Сергей Диакону заявил, что вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер отказалась от встречи с представителями правительства Молдавии для обсуждения требований участников протестов.
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Марина Таубер: Молдавия не должна вооружаться и вступать в НАТО
8 марта, 11:00
"Представители "Движения для народа" готовы встретиться с премьер-министром Дорином Речаном в любой день на следующей неделе, но не приемлют лжи и манипуляций со стороны власти. Так прокомментировала вице-председатель Партии "Шор", депутат Марина Таубер попытки представителей кабмина обвинить оппозицию в срыве встречи, на которой должны обсуждаться требования об оплате зимних счетов граждан", - сообщается на сайте партии.
Представители оппозиции просят назначить им дату встречи с руководством правительства, чтобы обсудить требования протестующих, либо они снова соберут десятки тысяч сторонников.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Ранее в субботу Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль и предлагает провести ее в виде дебатов на любом телеканале, сообщила пресс-служба политсилы. В заявлении говорится, что Санду опасается отвечать на вопросы оппозиции, хотя накопилось много важных тем для обсуждения. Таубер особо отметила значимость таких вопросов, как нарастающие риски для республики, а также "опасность войны, в которую правящий режим пытается втянуть Молдавию".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию
17 марта, 13:35
 
В миреМолдавияКишиневМарина ТауберМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала