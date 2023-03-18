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Трампа не уведомляли о возможных обвинениях, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
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18:24 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/tramp-1858821991.html
Трампа не уведомляли о возможных обвинениях, пишут СМИ
Трампа не уведомляли о возможных обвинениях, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
Трампа не уведомляли о возможных обвинениях, пишут СМИ
Представитель экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что бывший глава государства не получал официального уведомления о предъявлении ему каких-либо... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T18:24
2023-03-18T18:24
в мире
манхэттен
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Представитель экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что бывший глава государства не получал официального уведомления о предъявлении ему каких-либо обвинений, передает в субботу телеканал CNN. В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент США подверг критике "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений. Между тем, как передает телеканал со ссылкой на неназванного представителя политика, Трамп "не получал уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о каком-либо потенциальном обвинительном заключении, но лишь справедливо подчеркивал свою невиновность" в последней публикации. Другой собеседник CNN, источник в окружении экс-президента, заявил, что Трамп в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его". На момент публикации материала офис прокурора не прокомментировал телеканалу данные утверждения. Телеканал NBC сообщил ранее, что Трампу могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем месте романе. По данным телеканала, правоохранительные органы начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс. Сам Трамп отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
https://ria.ru/20230318/mask-1858810011.html
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в мире, манхэттен, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Манхэттен, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Трампа не уведомляли о возможных обвинениях, пишут СМИ

CNN: представитель Трампа заявил, что экс-президента не уведомляли о возможных обвинениях

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Представитель экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что бывший глава государства не получал официального уведомления о предъявлении ему каких-либо обвинений, передает в субботу телеканал CNN.
В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент США подверг критике "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений.
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Между тем, как передает телеканал со ссылкой на неназванного представителя политика, Трамп "не получал уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о каком-либо потенциальном обвинительном заключении, но лишь справедливо подчеркивал свою невиновность" в последней публикации.
Другой собеседник CNN, источник в окружении экс-президента, заявил, что Трамп в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его". На момент публикации материала офис прокурора не прокомментировал телеканалу данные утверждения.
Телеканал NBC сообщил ранее, что Трампу могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем месте романе. По данным телеканала, правоохранительные органы начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.
Сам Трамп отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.
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