https://ria.ru/20230318/tramp-1858821991.html

Трампа не уведомляли о возможных обвинениях, пишут СМИ

Трампа не уведомляли о возможных обвинениях, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023

Трампа не уведомляли о возможных обвинениях, пишут СМИ

Представитель экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что бывший глава государства не получал официального уведомления о предъявлении ему каких-либо... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T18:24

2023-03-18T18:24

2023-03-18T18:24

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сша

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Представитель экс-президента США Дональда Трампа сообщил, что бывший глава государства не получал официального уведомления о предъявлении ему каких-либо обвинений, передает в субботу телеканал CNN. В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент США подверг критике "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений. Между тем, как передает телеканал со ссылкой на неназванного представителя политика, Трамп "не получал уведомления от окружной прокуратуры Манхэттена о каком-либо потенциальном обвинительном заключении, но лишь справедливо подчеркивал свою невиновность" в последней публикации. Другой собеседник CNN, источник в окружении экс-президента, заявил, что Трамп в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его". На момент публикации материала офис прокурора не прокомментировал телеканалу данные утверждения. Телеканал NBC сообщил ранее, что Трампу могут на следующей неделе предъявить обвинения в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем месте романе. По данным телеканала, правоохранительные органы начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс. Сам Трамп отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных.

https://ria.ru/20230318/mask-1858810011.html

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в мире, манхэттен, сша, нью-йорк (город), дональд трамп