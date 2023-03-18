https://ria.ru/20230318/sportobekt-1858792322.html
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения - РИА Новости, 18.03.2023
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта для массового посещения людьми разных возрастов и... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:50
2023-03-18T14:50
2023-03-18T14:50
общество
москва
отрадное
марьина роща
сергей собянин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта для массового посещения людьми разных возрастов и уровней физической подготовки. "32 спортивных объекта будут построены в Москве по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году ... Заведения будут рассчитаны на массовое посещение людей разных возрастов и уровней физподготовки. Это сделает спорт ещё более доступным для москвичей!", - написал Собянин. Он уточнил, что в десяти столичных округах появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны: в Северо-Восточном округе построят 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысячи квадратных метров, в Отрадном - три комплекса. Кроме того, скалолазный центр появится в Марьиной роще, а в районе Южное Тушино - семейный центр спорта, развития и развлечений для детей и молодёжи.
https://ria.ru/20230312/diametr-1857382299.html
москва
отрадное
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общество, москва, отрадное, марьина роща, сергей собянин
Общество, Москва, Отрадное, Марьина роща, Сергей Собянин
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения
Мэр Собянин: в Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения