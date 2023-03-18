Рейтинг@Mail.ru
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/sportobekt-1858792322.html
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения - РИА Новости, 18.03.2023
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта для массового посещения людьми разных возрастов и... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:50
2023-03-18T14:50
общество
москва
отрадное
марьина роща
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454245_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_5614727b9223bc413e8c5792c46e617f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта для массового посещения людьми разных возрастов и уровней физической подготовки. "32 спортивных объекта будут построены в Москве по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году ... Заведения будут рассчитаны на массовое посещение людей разных возрастов и уровней физподготовки. Это сделает спорт ещё более доступным для москвичей!", - написал Собянин. Он уточнил, что в десяти столичных округах появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны: в Северо-Восточном округе построят 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысячи квадратных метров, в Отрадном - три комплекса. Кроме того, скалолазный центр появится в Марьиной роще, а в районе Южное Тушино - семейный центр спорта, развития и развлечений для детей и молодёжи.
https://ria.ru/20230312/diametr-1857382299.html
москва
отрадное
марьина роща
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454245_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_daefb40555ce66eb8de6af1658dda4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, отрадное, марьина роща, сергей собянин
Общество, Москва, Отрадное, Марьина роща, Сергей Собянин
В Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения

Мэр Собянин: в Москве построят 32 спортивных объекта для массового посещения

© iStock.com / Stefano OppoТренировка в бассейне
Тренировка в бассейне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© iStock.com / Stefano Oppo
Тренировка в бассейне . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта для массового посещения людьми разных возрастов и уровней физической подготовки.
"32 спортивных объекта будут построены в Москве по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году ... Заведения будут рассчитаны на массовое посещение людей разных возрастов и уровней физподготовки. Это сделает спорт ещё более доступным для москвичей!", - написал Собянин.
Он уточнил, что в десяти столичных округах появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны: в Северо-Восточном округе построят 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысячи квадратных метров, в Отрадном - три комплекса.
Кроме того, скалолазный центр появится в Марьиной роще, а в районе Южное Тушино - семейный центр спорта, развития и развлечений для детей и молодёжи.
Поезд Иволга едет по МЦД - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае
12 марта, 18:51
 
ОбществоМоскваОтрадноеМарьина рощаСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала