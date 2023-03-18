https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858831437.html
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что помощь участникам специальной военной операции стала всенародным делом на полуострове. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:38
2023-03-18T19:38
2023-03-18T19:38
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что помощь участникам специальной военной операции стала всенародным делом на полуострове. "Помощь фронту стала всенародным делом. Участвуют дети и взрослые, чиновники и бизнесмены, депутаты и представители общественных организаций, верующие традиционных конфессий и атеисты", - сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда". К примеру, по его словам, школьники пишут письма, рисуют открытки солдатам, женщины вяжут тёплые вещи: носки, шарфы, балаклавы. "Уже десятки коробок с такими вещами переданы в зону СВО. Члены Совета ветеранов Нижнегорского района приняли участие в изготовлении окопных свечей. Мы постоянно направляем большие партии различных гуманитарных и военно-технических грузов для наших бойцов: от бронежилетов и обуви до газовых баллонов и инструментов", - подчеркнул Аксенов. Так, по его словам, буквально на днях отправили медикаменты, бензопилы, удлинители, лопаты, топоры и многое другое. "Я сам регулярно выезжаю в зону СВО и знакомлюсь с ситуацией на местах, с потребностями наших военных", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20230314/pomosch-1857825016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму
Глава Крыма Аксенов: помощь участникам спецоперации стала всенародным делом в республике
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью
заявил, что помощь участникам специальной военной операции стала всенародным делом на полуострове.
"Помощь фронту стала всенародным делом. Участвуют дети и взрослые, чиновники и бизнесмены, депутаты и представители общественных организаций, верующие традиционных конфессий и атеисты", - сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда".
К примеру, по его словам, школьники пишут письма, рисуют открытки солдатам, женщины вяжут тёплые вещи: носки, шарфы, балаклавы.
"Уже десятки коробок с такими вещами переданы в зону СВО. Члены Совета ветеранов Нижнегорского района приняли участие в изготовлении окопных свечей. Мы постоянно направляем большие партии различных гуманитарных и военно-технических грузов для наших бойцов: от бронежилетов и обуви до газовых баллонов и инструментов", - подчеркнул Аксенов.
Так, по его словам, буквально на днях отправили медикаменты, бензопилы, удлинители, лопаты, топоры и многое другое.
"Я сам регулярно выезжаю в зону СВО и знакомлюсь с ситуацией на местах, с потребностями наших военных", - подчеркнул Аксенов.
Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО