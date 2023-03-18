Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858831437.html
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что помощь участникам специальной военной операции стала всенародным делом на полуострове. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:38
2023-03-18T19:38
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что помощь участникам специальной военной операции стала всенародным делом на полуострове. "Помощь фронту стала всенародным делом. Участвуют дети и взрослые, чиновники и бизнесмены, депутаты и представители общественных организаций, верующие традиционных конфессий и атеисты", - сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда". К примеру, по его словам, школьники пишут письма, рисуют открытки солдатам, женщины вяжут тёплые вещи: носки, шарфы, балаклавы. "Уже десятки коробок с такими вещами переданы в зону СВО. Члены Совета ветеранов Нижнегорского района приняли участие в изготовлении окопных свечей. Мы постоянно направляем большие партии различных гуманитарных и военно-технических грузов для наших бойцов: от бронежилетов и обуви до газовых баллонов и инструментов", - подчеркнул Аксенов. Так, по его словам, буквально на днях отправили медикаменты, бензопилы, удлинители, лопаты, топоры и многое другое. "Я сам регулярно выезжаю в зону СВО и знакомлюсь с ситуацией на местах, с потребностями наших военных", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20230314/pomosch-1857825016.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму

Глава Крыма Аксенов: помощь участникам спецоперации стала всенародным делом в республике

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что помощь участникам специальной военной операции стала всенародным делом на полуострове.
"Помощь фронту стала всенародным делом. Участвуют дети и взрослые, чиновники и бизнесмены, депутаты и представители общественных организаций, верующие традиционных конфессий и атеисты", - сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда".
К примеру, по его словам, школьники пишут письма, рисуют открытки солдатам, женщины вяжут тёплые вещи: носки, шарфы, балаклавы.
"Уже десятки коробок с такими вещами переданы в зону СВО. Члены Совета ветеранов Нижнегорского района приняли участие в изготовлении окопных свечей. Мы постоянно направляем большие партии различных гуманитарных и военно-технических грузов для наших бойцов: от бронежилетов и обуви до газовых баллонов и инструментов", - подчеркнул Аксенов.
Так, по его словам, буквально на днях отправили медикаменты, бензопилы, удлинители, лопаты, топоры и многое другое.
"Я сам регулярно выезжаю в зону СВО и знакомлюсь с ситуацией на местах, с потребностями наших военных", - подчеркнул Аксенов.
Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для координации помощи участникам СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО
14 марта, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала