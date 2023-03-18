https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858831437.html

Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму

Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму - РИА Новости, 18.03.2023

Аксенов рассказал, как участникам спецоперации помогают в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что помощь участникам специальной военной операции стала всенародным делом на полуострове. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:38

2023-03-18T19:38

2023-03-18T19:38

специальная военная операция на украине

общество

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью заявил, что помощь участникам специальной военной операции стала всенародным делом на полуострове. "Помощь фронту стала всенародным делом. Участвуют дети и взрослые, чиновники и бизнесмены, депутаты и представители общественных организаций, верующие традиционных конфессий и атеисты", - сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда". К примеру, по его словам, школьники пишут письма, рисуют открытки солдатам, женщины вяжут тёплые вещи: носки, шарфы, балаклавы. "Уже десятки коробок с такими вещами переданы в зону СВО. Члены Совета ветеранов Нижнегорского района приняли участие в изготовлении окопных свечей. Мы постоянно направляем большие партии различных гуманитарных и военно-технических грузов для наших бойцов: от бронежилетов и обуви до газовых баллонов и инструментов", - подчеркнул Аксенов. Так, по его словам, буквально на днях отправили медикаменты, бензопилы, удлинители, лопаты, топоры и многое другое. "Я сам регулярно выезжаю в зону СВО и знакомлюсь с ситуацией на местах, с потребностями наших военных", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20230314/pomosch-1857825016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей аксенов (политик)