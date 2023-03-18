https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1857093374.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T18:50

2023-03-18T18:50

2023-03-18T18:50

инфографика

спецоперация

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 марта 2023 годаЗа сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Украинские войска потеряли свыше 350 военнослужащих. В ДНР продолжаются ожесточенные бои за Артемовск, Авдеевку и Марьинку.Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских подразделений, 107 районов скопления живой силы и техники, две ракетных системы “Ураган”. Перехвачены девять беспилотников, 15 реактивных снарядов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 402 самолета, 221 вертолет, 3457 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, 1066 реактивных систем залпового огня, 8330 танков и других бронемашин, 4381 орудие полевой артиллерии и 8996 единиц автомобильной техники.

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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