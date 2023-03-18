https://ria.ru/20230318/skachivanie-1858552621.html

Билайн: пассажиры БКЛ за первые две недели скачали более 141 Тбайт данных

Билайн: пассажиры БКЛ за первые две недели скачали более 141 Тбайт данных - РИА Новости, 18.03.2023

Билайн: пассажиры БКЛ за первые две недели скачали более 141 Тбайт данных

За первые две недели работы Большой Кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена абоненты билайна во время поездок по ней скачали более 141 Тбайт информации, РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:00

2023-03-18T09:00

2023-03-18T09:00

билайн

технологии

москва

вымпелком

московский метрополитен

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. За первые две недели работы Большой Кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена абоненты билайна во время поездок по ней скачали более 141 Тбайт информации, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Голосовой трафик составил почти 9 тысяч часов. 8 марта больше всего пассажиров было зафиксировано на станции Рижская — там расположен один из крупнейших цветочных рынков в Москве. Такие данные получили специалисты подразделения геоаналитики и технического блока билайна, проанализировав агрегированные обезличенные данные абонентов, использующих БКЛ для передвижения.Мобильный интернет-трафик на БКЛ за первые 12 дней работы составил более 141 Тбайт, что на 90% больше, чем на Кольцевой линии. Голосовой трафик на БКЛ за тот же период превысил показатели Кольцевой линии на 50% и составил почти 540 тысяч минут. Наиболее популярными по объему трафика интернет-сервисами, которыми пользовались абоненты билайна в поездках по БКЛ, стали веб-серфинг, соцсети, мессенджеры и стриминговые сервисы (видео и музыка).Самой популярной по посещаемости оказалась станция Каширская. На втором месте расположилась станция на одном из самых загруженных направлений юго-запада Москвы – Текстильщики. На третьей и четвертой строчке Каховская и Кленовый бульвар соответственно. На эти четыре станции пришлось около 25% всего пассажиропотока за первые 12 дней. Наименее популярными в первые дни работы БКЛ стали станции Деловой центр, Терехово и Давыдково.Также заметно сократилось время поездки между станциями московского метрополитена. Так, например, между Рижской и Сокольниками время в пути составило 3 минуты вместо 17 минут до открытия БКЛ. Пик нагрузки новых станций ожидаемо пришелся на 8 и 18 часов.Если сравнивать показателями с Кольцевой линией, то уже в первые дни работы пассажиропоток БКЛ был близок по показателям "кольца" — разница составила всего 0,8% в пользу Кольцевой линии. Больше всего БКЛ воспользовались люди в возрасте от 40 до 45 лет. На втором месте возрастная категория "35-39", а на третьей строчке "30-34", отмечает пресс-служба билайна.

https://ria.ru/20230303/internet-1855542891.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, технологии, москва, вымпелком, московский метрополитен, большая кольцевая линия