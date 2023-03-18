https://ria.ru/20230318/rassledovanie-1858806664.html

СМИ сообщили новые подробности о расследовании подрыва "Северных потоков"

СМИ сообщили новые подробности о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 18.03.2023

СМИ сообщили новые подробности о расследовании подрыва "Северных потоков"

Немецкие следователи в начале года обнаружили одежду и волосы на яхте, которую якобы использовали в день подрыва "Северных потоков", сообщило издание Bild со... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T16:35

2023-03-18T16:35

2023-03-18T17:38

в мире

россия

владимир путин

северный поток

gps

авария на "северных потоках"

германия

украина

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БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Немецкие следователи в начале года обнаружили одежду и волосы на яхте, которую якобы использовали в день подрыва "Северных потоков", сообщило издание Bild со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ордер на обыск и список с найденными на судне предметами."Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК", — говорится в публикации.Полученные данные пока не позволяют сделать вывод, принадлежат ли найденные вещи кому-то из шести неизвестных, которые, по сообщениям СМИ, зафрахтовали судно в сентябре. Уточняется, что на момент обысков яхта находилась в сухом доке бывшей базы ВМФ ГДР на полуострове Буг на острове Рюген, на ней нашли GPS-навигатор. При этом корабль готовили к перепродаже.В понедельник Spiegel назвал модель и курс следования яхты "Андромеда", которую, предположительно, использовали во время подготовки теракта на "Северных потоках". По информации издания, неизвестные арендовали 15-метровое судно модели Bavaria Cruiser 50 через чартерную фирму острова Рюген. Сообщается, что свой путь яхта начала из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалась ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик, откуда уже вышла вглубь моря. Как удалось выяснить журналу, адрес электронной почты, который использовали для аренды судна, может указывать на Украину. Федеральная прокуратура Германии заявила, что с 18 по 20 января провела обыск на неназванном судне из-за подозрительной аренды. Ведомство также подтвердило, что эту яхту могли использовать для перевозки взрывных устройств для подрыва "Северных потоков". При этом уточняется, что никаких подозрений в отношении сотрудников компании, сдавшей корабль в аренду, нет. На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за атакой на газопроводы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны киевскому руководству.Президент России Владимир Путин назвал эту информацию полной чушью, отметив, что такой масштабный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858470778.html

https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html

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в мире, россия, владимир путин, северный поток, gps, авария на "северных потоках", германия, украина