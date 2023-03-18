https://ria.ru/20230318/putin-1858814150.html
Открытие объектов крымского парка "Херсонес Таврический" с участием Путина
Открытие объектов крымского парка "Херсонес Таврический" с участием Путина - РИА Новости, 18.03.2023
Открытие объектов крымского парка "Херсонес Таврический" с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует в открытии объектов крымского парка "Херсонес Таврический". РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:32
2023-03-18T17:32
2023-03-18T17:36
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин участвует в открытии объектов крымского парка "Херсонес Таврический".
россия
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РИА Новости
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96
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LIVE: Путин по видеосвязи участвует в открытии объектов крымского парка "Херсонес Таврический"
LIVE: Путин по видеосвязи участвует в открытии объектов крымского парка "Херсонес Таврический"
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Открытие объектов крымского парка "Херсонес Таврический" с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует в открытии объектов крымского парка "Херсонес Таврический".
2023-03-18T17:32
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PT12M08S
Президент России Владимир Путин участвует в открытии объектов крымского парка "Херсонес Таврический".