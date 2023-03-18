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Проректор РУДН ушел из вуза по собственному желанию, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2023
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17:19 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/prorektor-1858812690.html
Проректор РУДН ушел из вуза по собственному желанию, сообщил источник
Проректор РУДН ушел из вуза по собственному желанию, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2023
Проректор РУДН ушел из вуза по собственному желанию, сообщил источник
Бывший проректор РУДН по работе со студентами Сергей Базавлук, выступая в понедельник на учёном совете, заявил, что принял решение уйти из РУДН по собственному... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T17:19
2023-03-18T17:19
общество
украина
европа
константин могилевский
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бывший проректор РУДН по работе со студентами Сергей Базавлук, выступая в понедельник на учёном совете, заявил, что принял решение уйти из РУДН по собственному желанию, сообщил РИА Новости информированный источник. "В понедельник Сергей Викторович Базавлук выступил на учёном совете и сделал заявление о том, что он принял решение уйти с должности по собственному желанию", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что новым проректором по работе со студентами назначен Михаил Кацарский. Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский ранее сообщал, что Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества. Ранее появилась информация, что в главном корпусе РУДН рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества были вывешены украинские флаги. Источник в вузе сообщал РИА Новости, что флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы.
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общество, украина, европа, константин могилевский, рудн
Общество, Украина, Европа, Константин Могилевский, РУДН
Проректор РУДН ушел из вуза по собственному желанию, сообщил источник

Проректор РУДН по работе со студентами Базавлук ушел из вуза по собственному желанию

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Петр Чернов
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Здание РУДН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бывший проректор РУДН по работе со студентами Сергей Базавлук, выступая в понедельник на учёном совете, заявил, что принял решение уйти из РУДН по собственному желанию, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В понедельник Сергей Викторович Базавлук выступил на учёном совете и сделал заявление о том, что он принял решение уйти с должности по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что новым проректором по работе со студентами назначен Михаил Кацарский.
Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский ранее сообщал, что Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества.
Ранее появилась информация, что в главном корпусе РУДН рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества были вывешены украинские флаги. Источник в вузе сообщал РИА Новости, что флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы.
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ОбществоУкраинаЕвропаКонстантин МогилевскийРУДН
 
 
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