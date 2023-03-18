https://ria.ru/20230318/prorektor-1858812690.html

Проректор РУДН ушел из вуза по собственному желанию, сообщил источник

Проректор РУДН ушел из вуза по собственному желанию, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2023

Проректор РУДН ушел из вуза по собственному желанию, сообщил источник

Бывший проректор РУДН по работе со студентами Сергей Базавлук, выступая в понедельник на учёном совете, заявил, что принял решение уйти из РУДН по собственному... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:19

2023-03-18T17:19

2023-03-18T17:19

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рудн

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бывший проректор РУДН по работе со студентами Сергей Базавлук, выступая в понедельник на учёном совете, заявил, что принял решение уйти из РУДН по собственному желанию, сообщил РИА Новости информированный источник. "В понедельник Сергей Викторович Базавлук выступил на учёном совете и сделал заявление о том, что он принял решение уйти с должности по собственному желанию", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что новым проректором по работе со студентами назначен Михаил Кацарский. Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский ранее сообщал, что Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества. Ранее появилась информация, что в главном корпусе РУДН рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества были вывешены украинские флаги. Источник в вузе сообщал РИА Новости, что флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы.

https://ria.ru/20230303/otmena-1855470084.html

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общество, украина, европа, константин могилевский, рудн